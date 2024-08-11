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Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре
Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре - 11.08.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре
Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T18:09+0300
2024-08-11T18:09+0300
политика
сша
дебаты
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 11 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис. Эти дебаты запланированы на следующий месяц и будут организованы на площадках трёх различных американских телеканалов.Первые президентские дебаты с Камалой Харрис состоятся 4 сентября на телеканале Fox News. Они пройдут в прямом эфире в прекрасном городе Гаррисберге, штат Пенсильвания. Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Их проведёт телеканал ABC в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания. Третьи дебаты состоятся 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган.При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.
https://1prime.ru/20240809/tramp-850769124.html
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сша, дебаты, дональд трамп, камала харрис
Политика, США, дебаты, Дональд Трамп, Камала Харрис
18:09 11.08.2024
 
Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре

Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 11 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис.
Эти дебаты запланированы на следующий месяц и будут организованы на площадках трёх различных американских телеканалов.
Первые президентские дебаты с Камалой Харрис состоятся 4 сентября на телеканале Fox News. Они пройдут в прямом эфире в прекрасном городе Гаррисберге, штат Пенсильвания.
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"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
9 августа, 11:28
Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Их проведёт телеканал ABC в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Третьи дебаты состоятся 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган.
При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.
 
ПолитикаСШАдебатыДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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