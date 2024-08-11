https://1prime.ru/20240811/debaty-850808722.html

Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре

Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре - 11.08.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре

Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T18:09+0300

2024-08-11T18:09+0300

2024-08-11T18:09+0300

политика

сша

дебаты

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 11 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис. Эти дебаты запланированы на следующий месяц и будут организованы на площадках трёх различных американских телеканалов.Первые президентские дебаты с Камалой Харрис состоятся 4 сентября на телеканале Fox News. Они пройдут в прямом эфире в прекрасном городе Гаррисберге, штат Пенсильвания. Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Их проведёт телеканал ABC в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания. Третьи дебаты состоятся 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган.При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.

https://1prime.ru/20240809/tramp-850769124.html

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сша, дебаты, дональд трамп, камала харрис