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Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре
Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре - 11.08.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре
Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T18:09+0300
2024-08-11T18:09+0300
2024-08-11T18:09+0300
политика
сша
дебаты
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 11 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис. Эти дебаты запланированы на следующий месяц и будут организованы на площадках трёх различных американских телеканалов.Первые президентские дебаты с Камалой Харрис состоятся 4 сентября на телеканале Fox News. Они пройдут в прямом эфире в прекрасном городе Гаррисберге, штат Пенсильвания. Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Их проведёт телеканал ABC в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания. Третьи дебаты состоятся 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган.При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.
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сша, дебаты, дональд трамп, камала харрис
Политика, США, дебаты, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре
Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре
ВАШИНГТОН, 11 авг – ПРАЙМ. Бывший президент США и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о проведении трёх раундов теледебатов со своим соперником от Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис.
Эти дебаты запланированы на следующий месяц и будут организованы на площадках трёх различных американских телеканалов.
Первые президентские дебаты с Камалой Харрис состоятся 4 сентября на телеканале Fox News. Они пройдут в прямом эфире в прекрасном городе Гаррисберге, штат Пенсильвания.
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Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Их проведёт телеканал ABC в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Третьи дебаты состоятся 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган.
При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.