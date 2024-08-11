https://1prime.ru/20240811/evakuatsiya-850802612.html

Во Владивостоке эвакуировали пассажиров аэропорта

Во Владивостоке эвакуировали пассажиров аэропорта - 11.08.2024, ПРАЙМ

Во Владивостоке эвакуировали пассажиров аэропорта

Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T08:04+0300

2024-08-11T08:04+0300

2024-08-11T08:13+0300

происшествия

владивосток

аэропорт

эвакуация

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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. В социальных сетях ранее появилась информация, что пассажиров владивостокского аэропорта эвакуируют по неизвестным причинам. Как свидетельствовали видеоролики очевидцев, люди с чемоданами скопились у здания терминала, по громкой связи сообщается об эвакуации. Сообщалось, что это произошло в субботу. В прокуратуре объяснили, что в субботу действительно сработала пожарная сигнализация, в связи с чем пассажиров эвакуировали, но "пожара не было, рейсы не задерживались, все быстро вернулось в штатный режим".

https://1prime.ru/20240809/aeroport-850788297.html

владивосток

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владивосток, аэропорт, эвакуация