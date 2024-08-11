https://1prime.ru/20240811/gaz-850811020.html

Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии

Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии - 11.08.2024, ПРАЙМ

Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии

Европейские страны не смогут обеспечить себя газом без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T21:46+0300

2024-08-11T21:46+0300

2024-08-11T22:06+0300

энергетика

европа

газ

сербия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0b/850810871_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_366defda8a99ec0383680495edb4ec47.jpg

БЕЛГРАД, 11 авг – ПРАЙМ. Европейские страны не смогут обеспечить себя газом без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Вулин пояснил, что разговоры об энергетической диверсификации в Европе имеют смысл только в том случае, если газ поступает как из России, так и из других стран. Если же поставки из РФ прекратятся, то других источников газа в достаточном объеме просто не будет, "это не вопрос доброй воли".В настоящее время транзит российского газа в Европу через Украину осуществляется только через газоизмерительную станцию "Суджа". В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно 4,5% от общего потребления газа в Европейском союзе, согласно данным Евростата.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) общей численностью до тысячи человек предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Он отметил, что продвижение противника вглубь территории Российской Федерации было остановлено. Во вторник приграничный город Суджа неоднократно подвергался массированным обстрелам со стороны Украины.

https://1prime.ru/20240810/gaz-850791958.html

европа

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, газ, сербия