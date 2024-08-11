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Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии - 11.08.2024, ПРАЙМ
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии
Европейские страны не смогут обеспечить себя газом без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T21:46+0300
2024-08-11T22:06+0300
энергетика
европа
газ
сербия
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БЕЛГРАД, 11 авг – ПРАЙМ. Европейские страны не смогут обеспечить себя газом без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Вулин пояснил, что разговоры об энергетической диверсификации в Европе имеют смысл только в том случае, если газ поступает как из России, так и из других стран. Если же поставки из РФ прекратятся, то других источников газа в достаточном объеме просто не будет, "это не вопрос доброй воли".В настоящее время транзит российского газа в Европу через Украину осуществляется только через газоизмерительную станцию "Суджа". В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно 4,5% от общего потребления газа в Европейском союзе, согласно данным Евростата.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) общей численностью до тысячи человек предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Он отметил, что продвижение противника вглубь территории Российской Федерации было остановлено. Во вторник приграничный город Суджа неоднократно подвергался массированным обстрелам со стороны Украины.
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европа, газ, сербия
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, СЕРБИЯ
21:46 11.08.2024 (обновлено: 22:06 11.08.2024)
 
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии

Вулин: Европе не хватит газа из других источников без поставок из России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МВД Сербии А. Вулиным
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МВД Сербии А. Вулиным
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 11 авг – ПРАЙМ. Европейские страны не смогут обеспечить себя газом без поставок из России, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Вулин пояснил, что разговоры об энергетической диверсификации в Европе имеют смысл только в том случае, если газ поступает как из России, так и из других стран. Если же поставки из РФ прекратятся, то других источников газа в достаточном объеме просто не будет, "это не вопрос доброй воли".
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Вчера, 08:47
В настоящее время транзит российского газа в Европу через Украину осуществляется только через газоизмерительную станцию "Суджа". В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно 4,5% от общего потребления газа в Европейском союзе, согласно данным Евростата.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) общей численностью до тысячи человек предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Он отметил, что продвижение противника вглубь территории Российской Федерации было остановлено. Во вторник приграничный город Суджа неоднократно подвергался массированным обстрелам со стороны Украины.
 
ЭнергетикаЕВРОПАГазСЕРБИЯ
 
 
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