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"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага
"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага
Германия превратится в главную мишель для российских ракет, если позволит разместить на своей территории американское оружие, подчеркнула немецкий политик Сара... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T10:48+0300
2024-08-11T10:48+0300
2024-08-11T10:48+0300
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Германия превратится в главную мишель для российских ракет, если позволит разместить на своей территории американское оружие, подчеркнула немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND."Это оружие не закрывает брешь в обороне, оно наступательное, из-за чего Германия рискует превратиться в главную мишень для российских ядерных ракет", — сказала она.Кроме того, как добавила Вагенкнехт, существуют причины, по которым другие европейские до сих пор не разместили на своей территории американские дальнобойные ракеты. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с 2026 года США начнет размещать на территории Германии свое оружие, в том числе SM-6 и "Томагавки", до этого размещавшиеся в основном на кораблях.
https://1prime.ru/20240803/sholts-850640680.html
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Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США
"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага
Вагенкнехт: размещение оружия США сделает из ФРГ главную мишень для ракет России