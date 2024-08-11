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"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага - 11.08.2024, ПРАЙМ
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"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага
"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага
Германия превратится в главную мишель для российских ракет, если позволит разместить на своей территории американское оружие, подчеркнула немецкий политик Сара... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T10:48+0300
2024-08-11T10:48+0300
вооружения
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сша
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Германия превратится в главную мишель для российских ракет, если позволит разместить на своей территории американское оружие, подчеркнула немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND."Это оружие не закрывает брешь в обороне, оно наступательное, из-за чего Германия рискует превратиться в главную мишень для российских ядерных ракет", — сказала она.Кроме того, как добавила Вагенкнехт, существуют причины, по которым другие европейские до сих пор не разместили на своей территории американские дальнобойные ракеты. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с 2026 года США начнет размещать на территории Германии свое оружие, в том числе SM-6 и "Томагавки", до этого размещавшиеся в основном на кораблях.
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россия, германия, сша
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США
10:48 11.08.2024
 
"Главная мишень". В Германии забили тревогу из-за антироссийского шага

Вагенкнехт: размещение оружия США сделает из ФРГ главную мишень для ракет России

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Германия превратится в главную мишель для российских ракет, если позволит разместить на своей территории американское оружие, подчеркнула немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью RND.

"Это оружие не закрывает брешь в обороне, оно наступательное, из-за чего Германия рискует превратиться в главную мишень для российских ядерных ракет", — сказала она.
Кроме того, как добавила Вагенкнехт, существуют причины, по которым другие европейские до сих пор не разместили на своей территории американские дальнобойные ракеты.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с 2026 года США начнет размещать на территории Германии свое оружие, в том числе SM-6 и "Томагавки", до этого размещавшиеся в основном на кораблях.
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