Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией - 11.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240811/germaniya-850806496.html
"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией
"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией
Германия должна начать готовиться к военному столкновению с Россией через пять лет. Об этом в интервью изданию Welt рассказал командующий региональным... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T14:28+0300
2024-08-11T14:30+0300
россия
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Германия должна начать готовиться к военному столкновению с Россией через пять лет. Об этом в интервью изданию Welt рассказал командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.В этой связи он заявил, что его "внутренние часы как солдата тикают" и говорят ему о том, что Германия через пять лет должна быть достаточно устойчива как в социальном, так и в военном плане, чтобы через пять лет она могла противостоять России.Гисс заявил, что для немецких властей, бундесвера, бизнеса и общества на текущий момент подготовка к войне должна стать главной задачей.
https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792822.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
14:28 11.08.2024 (обновлено: 14:30 11.08.2024)
 
"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией

Командующий бундесвера в Гамбурге Гисс: ФРГ грозит война с РФ через 5 лет

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Германия должна начать готовиться к военному столкновению с Россией через пять лет. Об этом в интервью изданию Welt рассказал командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.
В этой связи он заявил, что его "внутренние часы как солдата тикают" и говорят ему о том, что Германия через пять лет должна быть достаточно устойчива как в социальном, так и в военном плане, чтобы через пять лет она могла противостоять России.
Гисс заявил, что для немецких властей, бундесвера, бизнеса и общества на текущий момент подготовка к войне должна стать главной задачей.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
В Германии предложили радикальное решение по Украине
Вчера, 09:56
 
РОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала