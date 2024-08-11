https://1prime.ru/20240811/germaniya-850806496.html

"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией

"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Через пять лет". В Германии сделали заявление о войне с Россией

Германия должна начать готовиться к военному столкновению с Россией через пять лет. Об этом в интервью изданию Welt рассказал командующий региональным... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T14:28+0300

2024-08-11T14:28+0300

2024-08-11T14:30+0300

россия

германия

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Германия должна начать готовиться к военному столкновению с Россией через пять лет. Об этом в интервью изданию Welt рассказал командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.В этой связи он заявил, что его "внутренние часы как солдата тикают" и говорят ему о том, что Германия через пять лет должна быть достаточно устойчива как в социальном, так и в военном плане, чтобы через пять лет она могла противостоять России.Гисс заявил, что для немецких властей, бундесвера, бизнеса и общества на текущий момент подготовка к войне должна стать главной задачей.

https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792822.html

германия

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