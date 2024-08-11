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Азиатский банк развития одобрил грант на модернизацию ГЭС в Таджикистане

Азиатский банк развития одобрил грант на модернизацию ГЭС в Таджикистане - 11.08.2024, ПРАЙМ

Азиатский банк развития одобрил грант на модернизацию ГЭС в Таджикистане

Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в 21 миллион долларов для дальнейшей модернизации Головной ГЭС, на юге Таджикистана сообщила журналистам... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T17:20+0300

2024-08-11T17:20+0300

2024-08-11T17:20+0300

энергетика

таджикистан

гэс

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модернизация

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ДУШАНБЕ, 11 авг – ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в 21 миллион долларов для дальнейшей модернизации Головной ГЭС, на юге Таджикистана сообщила журналистам пресс-секретарь представительства АБР в Душанбе Татьяна Евстифеева. "АБР одобрил грант в 21 миллион долларов дальнейшей модернизации Головной ГЭС на юге Таджикистана в качестве дополнительного финансирования для увеличения выработки возобновляемой энергии в Таджикистане", - сказала она. По ее словам, дополнительное финансирование позволит заменить агрегат №4 на данном гидроузле, первоначально замена этого агрегата не была частью проекта АБР, одобренного в 2013 году, но он вышел из строя в 2019 году из-за повреждения механического оборудования. Головная ГЭС (ГЭС "Сарбанд") - гидроузел у города Левакант, в прошлом Сарбанд Хатлонской области. Расположена на реке Вахш, входит в Вахшский каскад ГЭС, являясь его шестой ступенью, образуя водохранилище площадью 7,5 квадратных километра. Первый гидроагрегат введён во временную эксплуатацию в 1962 году, остальные пять - в 1963 году, строительство станции было завершено в 1966 году. Изначально мощность Головной ГЭС составляла 210 мегаватт. После полной модернизации ГЭС ее установленная мощность увеличится с 240 мегаватт, которые были в 2012 году, до 274 мегаватт к 2026 году. Ожидается, что после модернизации ГЭС увеличит поставки возобновляемой энергии в национальные и региональные энергосистемы, включая Афганистан. Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году, за этот период Банк выделил стране свыше 2,6 миллиарда долларов, из них гранты на более чем 2 миллиарда на дорожную и энергетическую инфраструктуру, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, управление государственным сектором и финансами.

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таджикистан, гэс, грант, модернизация