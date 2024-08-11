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Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого

Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого - 11.08.2024, ПРАЙМ

Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого

Россия в июне этого года приобрела у Южной Кореи максимальные за всю историю 260,4 тонны мороженого, став при этом третьей страной в корейском экспорте этого... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T07:19+0300

2024-08-11T07:19+0300

2024-08-11T07:20+0300

экономика

южная корея

мороженое

россия

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Россия в июне этого года приобрела у Южной Кореи максимальные за всю историю 260,4 тонны мороженого, став при этом третьей страной в корейском экспорте этого продукта, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. По итогам июня Южная Корея экспортировала в Россию 260,4 тонны мороженого на 838 тысяч долларов. Такие объемы стали максимальными за месяц за всё время. При этом с мая этого поставки выросли вдвое. Всего за январь-июнь Южная Корея поставила в Россию 976,2 тонны мороженого (на 3,2 миллиона долларов). Это на 11,5% больше, чем было за первое полугодие прошлого года - 875,6 тонны (на 2,8 миллиона долларов). Всего по итогам прошлого года корейцы продали в Россию 1,3 тысячи тонн мороженого на 4,1 миллиона долларов. В тоже время в июне главным направлением экспорта для корейского мороженого стали США - 712,9 тонны (2,4 миллиона долларов) и Вьетнам - 333,5 тонны (852 тысячи долларов). Россия заняла третье место. Пятерку закрыли Филиппины (246,7 тонны, или 900 тысяч долларов) и Китай (167,9 тонны, или 651 тысяча долларов). Общий объем экспорта составил 2,6 тысячи тонн на 9 миллиона долларов.

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южная корея

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южная корея, мороженое, россия