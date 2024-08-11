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Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого
Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого - 11.08.2024, ПРАЙМ
Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого
Россия в июне этого года приобрела у Южной Кореи максимальные за всю историю 260,4 тонны мороженого, став при этом третьей страной в корейском экспорте этого... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T07:19+0300
2024-08-11T07:20+0300
экономика
южная корея
мороженое
россия
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Россия в июне этого года приобрела у Южной Кореи максимальные за всю историю 260,4 тонны мороженого, став при этом третьей страной в корейском экспорте этого продукта, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. По итогам июня Южная Корея экспортировала в Россию 260,4 тонны мороженого на 838 тысяч долларов. Такие объемы стали максимальными за месяц за всё время. При этом с мая этого поставки выросли вдвое. Всего за январь-июнь Южная Корея поставила в Россию 976,2 тонны мороженого (на 3,2 миллиона долларов). Это на 11,5% больше, чем было за первое полугодие прошлого года - 875,6 тонны (на 2,8 миллиона долларов). Всего по итогам прошлого года корейцы продали в Россию 1,3 тысячи тонн мороженого на 4,1 миллиона долларов. В тоже время в июне главным направлением экспорта для корейского мороженого стали США - 712,9 тонны (2,4 миллиона долларов) и Вьетнам - 333,5 тонны (852 тысячи долларов). Россия заняла третье место. Пятерку закрыли Филиппины (246,7 тонны, или 900 тысяч долларов) и Китай (167,9 тонны, или 651 тысяча долларов). Общий объем экспорта составил 2,6 тысячи тонн на 9 миллиона долларов.
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южная корея, мороженое, россия
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, мороженое, РОССИЯ
07:19 11.08.2024 (обновлено: 07:20 11.08.2024)
 
Южная Корея поставила в Россию рекордный объем мороженого

Статслужба: Южная Корея в июне поставила в Россию рекордный объем мороженого

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Россия в июне этого года приобрела у Южной Кореи максимальные за всю историю 260,4 тонны мороженого, став при этом третьей страной в корейском экспорте этого продукта, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
По итогам июня Южная Корея экспортировала в Россию 260,4 тонны мороженого на 838 тысяч долларов. Такие объемы стали максимальными за месяц за всё время. При этом с мая этого поставки выросли вдвое.
Всего за январь-июнь Южная Корея поставила в Россию 976,2 тонны мороженого (на 3,2 миллиона долларов). Это на 11,5% больше, чем было за первое полугодие прошлого года - 875,6 тонны (на 2,8 миллиона долларов).
Всего по итогам прошлого года корейцы продали в Россию 1,3 тысячи тонн мороженого на 4,1 миллиона долларов.
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В тоже время в июне главным направлением экспорта для корейского мороженого стали США - 712,9 тонны (2,4 миллиона долларов) и Вьетнам - 333,5 тонны (852 тысячи долларов). Россия заняла третье место. Пятерку закрыли Филиппины (246,7 тонны, или 900 тысяч долларов) и Китай (167,9 тонны, или 651 тысяча долларов). Общий объем экспорта составил 2,6 тысячи тонн на 9 миллиона долларов.
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯмороженоеРОССИЯ
 
 
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