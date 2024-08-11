https://1prime.ru/20240811/iran-850806609.html

Президент Ирана предложил почти полностью новый состав кабмина

Президент Ирана предложил почти полностью новый состав кабмина - 11.08.2024, ПРАЙМ

Президент Ирана предложил почти полностью новый состав кабмина

Избранный в прошлом месяце президент Ирана Масуд Пезешкиан представил меджлису страны список политиков, которых предлагает назначить в новый кабинет... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T14:32+0300

2024-08-11T14:32+0300

2024-08-11T14:32+0300

политика

иран

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ТЕГЕРАН, 11 авг – ПРАЙМ. Избранный в прошлом месяце президент Ирана Масуд Пезешкиан представил меджлису страны список политиков, которых предлагает назначить в новый кабинет правительства, передает агентство Tasnim. Согласно списку, опубликованному агентством, из предыдущего состава кабинета министров свои посты сохранили министр информации (разведки) Исмаил Хатиб и министр юстиции Амин Хосейн Рахими. На должность министра экономики назначен бывший глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати. Министром иностранных дел стал секретарь стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббас Арагчи, о возможном назначении которого издание Tasnim сообщало более месяца назад.Генерал-майор Азиз Насирзаде, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана, предложен на пост главы министерства обороны.В новом правительстве Ирана может появиться женщина-министр. Речь идет о Фарзане Садег, являющейся заместителем министра дорог и городского строительства, а также секретарем Высшего совета по городскому строительству и архитектуре Ирана. Ее кандидатура предложена на пост министра.

https://1prime.ru/20240806/khezbolla-850704456.html

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иран