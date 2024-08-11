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"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
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"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине
"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине
Истребители F-16, поставленные ВСУ, столкнутся с мощной системой противоракетной обороны (ПРО) ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T23:19+0300
2024-08-11T23:19+0300
вооружения
россия
украина
всу
сво
f-16
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Истребители F-16, поставленные ВСУ, столкнутся с мощной системой противоракетной обороны (ПРО) ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Посмотрим, смогут ли F-16 противостоять самой эффективной зенитной ракетной системе, которую разработали русские, и я считаю, что это окажется таким же пустым жестом, как и передача Abrams", — отметил он.По словам эксперта, истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло, пояснил он.О прибытии F-16 на территорию Украины заявил Владимир Зеленский в минувшее воскресенье. За день до этого, в субботу, журнал Economist сообщил о доставке первых десяти из 79 американских истребителей на Украину.
https://1prime.ru/20240806/f-16-850691737.html
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россия, украина, всу, сво, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО, F-16
23:19 11.08.2024
 
"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине

Фриман: F-16 столкнутся самой мощной российской системой ПРО на Украине

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Истребители F-16, поставленные ВСУ, столкнутся с мощной системой противоракетной обороны (ПРО) ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Посмотрим, смогут ли F-16 противостоять самой эффективной зенитной ракетной системе, которую разработали русские, и я считаю, что это окажется таким же пустым жестом, как и передача Abrams", — отметил он.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
Не хватит. Зеленский соврал об эффективности F-16
6 августа, 11:56
По словам эксперта, истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло, пояснил он.
О прибытии F-16 на территорию Украины заявил Владимир Зеленский в минувшее воскресенье. За день до этого, в субботу, журнал Economist сообщил о доставке первых десяти из 79 американских истребителей на Украину.
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАВСУСВОF-16
 
 
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