https://1prime.ru/20240811/istrebiteli-850811613.html

"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине

"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине

Истребители F-16, поставленные ВСУ, столкнутся с мощной системой противоракетной обороны (ПРО) ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T23:19+0300

2024-08-11T23:19+0300

2024-08-11T23:19+0300

вооружения

россия

украина

всу

сво

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg

МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Истребители F-16, поставленные ВСУ, столкнутся с мощной системой противоракетной обороны (ПРО) ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Посмотрим, смогут ли F-16 противостоять самой эффективной зенитной ракетной системе, которую разработали русские, и я считаю, что это окажется таким же пустым жестом, как и передача Abrams", — отметил он.По словам эксперта, истребители, вероятно, повторят судьбу американских танков. Предполагалось, что эта техника поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, однако этого не произошло, пояснил он.О прибытии F-16 на территорию Украины заявил Владимир Зеленский в минувшее воскресенье. За день до этого, в субботу, журнал Economist сообщил о доставке первых десяти из 79 американских истребителей на Украину.

https://1prime.ru/20240806/f-16-850691737.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, сво, f-16