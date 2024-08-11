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В ГД просят ЦБ помочь Курской области, предоставив кредитные каникулы

В ГД просят ЦБ помочь Курской области, предоставив кредитные каникулы - 11.08.2024, ПРАЙМ

В ГД просят ЦБ помочь Курской области, предоставив кредитные каникулы

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов попросил ЦБ создать специальную группу или на базе действующей структуры организовать при взаимодействии с... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T15:16+0300

2024-08-11T15:16+0300

2024-08-11T15:16+0300

экономика

россия

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госдума

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов попросил ЦБ создать специальную группу или на базе действующей структуры организовать при взаимодействии с банками консультационную помощь жителям Курской области по ипотечным кредитам.Ранее ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, предоставили кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области. Задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана.Депутат считает, что произошедшее в Курской области требует мобилизации всех структур и сил для помощи пострадавшим и недопущения проблем с ипотечными кредитами. Нилов отметил, что кредиты — социально чувствительная тема."Чтобы оперативно, точечно, гибко, где нужно в ручном режиме оказывать необходимую помощь, если потребуется, то вносить законодательные предложения", - добавил он. Парламентарий сообщил, что к нему обратилась семья из Курска с просьбой разобраться в проблеме. Если в Курской области есть несколько объектов недвижимости, а регистрации нет, то при неуплате кредита банк может изъять квартиру.Начальник Генштаба Герасимов в среду сообщил, что 6 августа ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление в Курской области. Их продвижение вглубь РФ остановлено. Минобороны РФ сообщает, что с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

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россия, банки, госдума