https://1prime.ru/20240811/kursk-850803012.html
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T08:20+0300
2024-08-11T08:20+0300
2024-08-11T08:20+0300
происшествия
россия
курск
ракета
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989151_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f59f51a1abc8812882db686c1a9694ab.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он также добавил, что в результате этого произошло возгорание. Как позднее сообщил мэр города Игорь Куцак, из-за падения на дом ракеты повреждены и автомобили. По его словам, жильцы и автовладельцы непременно получат помощь.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989151_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_0bca7e550725e03f282cb87b6eb13a8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, ракета, всу
Происшествия, РОССИЯ, КУРСК, ракета, ВСУ
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
Власти: сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Он также добавил, что в результате этого произошло возгорание.
Как позднее сообщил мэр города Игорь Куцак, из-за падения на дом ракеты повреждены и автомобили. По его словам, жильцы и автовладельцы непременно получат помощь.