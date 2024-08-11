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В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом - 11.08.2024, ПРАЙМ
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В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T08:20+0300
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происшествия
россия
курск
ракета
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он также добавил, что в результате этого произошло возгорание. Как позднее сообщил мэр города Игорь Куцак, из-за падения на дом ракеты повреждены и автомобили. По его словам, жильцы и автовладельцы непременно получат помощь.
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россия, курск, ракета, всу
Происшествия, РОССИЯ, КУРСК, ракета, ВСУ
08:20 11.08.2024
 
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

Власти: сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар

© Фото : Unsplash/Teodor SkrebnevВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© Фото : Unsplash/Teodor Skrebnev
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Он также добавил, что в результате этого произошло возгорание.
Как позднее сообщил мэр города Игорь Куцак, из-за падения на дом ракеты повреждены и автомобили. По его словам, жильцы и автовладельцы непременно получат помощь.
 
ПроисшествияРОССИЯКУРСКракетаВСУ
 
 
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