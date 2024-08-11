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В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T08:20+0300

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2024-08-11T08:20+0300

происшествия

россия

курск

ракета

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Курске сбитая украинская ракета попала в жилой дом. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он также добавил, что в результате этого произошло возгорание. Как позднее сообщил мэр города Игорь Куцак, из-за падения на дом ракеты повреждены и автомобили. По его словам, жильцы и автовладельцы непременно получат помощь.

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россия, курск, ракета, всу