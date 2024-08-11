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Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области

Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ

Мурашко рассказал о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области

На данный момент 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших во время ударов ВСУ по Курско области, находятся на стационарном лечении. Об этом рассказал... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T11:36+0300

2024-08-11T11:36+0300

2024-08-11T11:36+0300

происшествия

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. На данный момент 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших во время ударов ВСУ по Курско области, находятся на стационарном лечении. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Кроме того, министр добавил, что еще одиннадцать пациентов проходят лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы. По его словам, семнадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что Мурашко в рамках своей поездки в Курскую область 10 августа провел совещание по организации медицинской помощи пострадавшим. По словам министра, в регионе сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным.

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россия, михаил мурашко