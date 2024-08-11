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Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15 - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15 - 11.08.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15
В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажку в Курске пострадали 15 человек, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T13:09+0300
2024-08-11T13:09+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажку в Курске пострадали 15 человек, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.Он добавил, что на данный момент все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Смирнов отметил, что поручил властям города подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено.Ранее утром 11 августа сообщалось, что обломки сбитой украинской ракеты попали в жилой дом в Курске. По словам мэра города Игоря Куцака, в результате этого были повреждены и автомобили, жильцам и автовладельцам будет оказана соответствующая помощь.
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Происшествия, РОССИЯ
13:09 11.08.2024
 
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15

Число пострадавших при падении обломков ракеты на дом в Курске увеличилось до 15

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / КурскВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Курск
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажку в Курске пострадали 15 человек, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Он добавил, что на данный момент все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Смирнов отметил, что поручил властям города подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено.
Ранее утром 11 августа сообщалось, что обломки сбитой украинской ракеты попали в жилой дом в Курске. По словам мэра города Игоря Куцака, в результате этого были повреждены и автомобили, жильцам и автовладельцам будет оказана соответствующая помощь.
 
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