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Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15 - 11.08.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15

В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажку в Курске пострадали 15 человек, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T13:09+0300

2024-08-11T13:09+0300

2024-08-11T13:09+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажку в Курске пострадали 15 человек, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.Он добавил, что на данный момент все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Смирнов отметил, что поручил властям города подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено.Ранее утром 11 августа сообщалось, что обломки сбитой украинской ракеты попали в жилой дом в Курске. По словам мэра города Игоря Куцака, в результате этого были повреждены и автомобили, жильцам и автовладельцам будет оказана соответствующая помощь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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