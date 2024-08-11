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Семь домов были повреждены в результате удара ВСУ по Курску
Семь домов были повреждены в результате удара ВСУ по Курску - 11.08.2024, ПРАЙМ
Семь домов были повреждены в результате удара ВСУ по Курску
В результате субботнего удара ВСУ по Курску были повреждены семь жилых домов, два детских сада, здание отделения банка и почты, а также другие объекты, сообщил... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T19:53+0300
2024-08-11T19:53+0300
2024-08-11T19:53+0300
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ВОРОНЕЖ, 11 авг - ПРАЙМ. В результате субботнего удара ВСУ по Курску были повреждены семь жилых домов, два детских сада, здание отделения банка и почты, а также другие объекты, сообщил мэр Игорь Куцак. "Помимо этого дома мы уже сейчас видим повреждения на шести близлежащих. Там комиссия уже завершила свою работу, там порядка 100 квартир было обследовано на наличие повреждений", — сообщил Куцак. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу вечером украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске и начался пожар. Глава города на брифинге рассказал, что в субботу вечером многоквартирный дом в центре области получил значительные повреждения. Сейчас комиссия осматривает пострадавшие квартиры.По словам мэра, в результате атаки были незначительно повреждены два детских сада, отделение банка и почты, некоторые торговые точки, а также более 20 автомобилей.
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Происшествия, РОССИЯ, ВСУ, КУРСК
Семь домов были повреждены в результате удара ВСУ по Курску
Куцак: семь домов были повреждены в результате удара ВСУ по Курску
ВОРОНЕЖ, 11 авг - ПРАЙМ. В результате субботнего удара ВСУ по Курску были повреждены семь жилых домов, два детских сада, здание отделения банка и почты, а также другие объекты, сообщил мэр Игорь Куцак.
"Помимо этого дома мы уже сейчас видим повреждения на шести близлежащих. Там комиссия уже завершила свою работу, там порядка 100 квартир было обследовано на наличие повреждений", — сообщил Куцак.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу вечером украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске и начался пожар.
Глава города на брифинге рассказал, что в субботу вечером многоквартирный дом в центре области получил значительные повреждения. Сейчас комиссия осматривает пострадавшие квартиры.
По словам мэра, в результате атаки были незначительно повреждены два детских сада, отделение банка и почты, некоторые торговые точки, а также более 20 автомобилей.