https://1prime.ru/20240811/kurskaya-oblast-850807687.html

В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область

В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область - 11.08.2024, ПРАЙМ

В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область

Неполные составы бригад свидетельствуют о критическом состоянии ВСУ в случае нападения на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T16:14+0300

2024-08-11T16:14+0300

2024-08-11T16:14+0300

происшествия

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989151_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f59f51a1abc8812882db686c1a9694ab.jpg

МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Неполные составы бригад свидетельствуют о критическом состоянии ВСУ в случае нападения на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, это едва ли батальон. Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом", — отметил он.По мнению эксперта, в реальности Украина сталкивается с нехваткой личного состава: у них не осталось хорошо подготовленных военных. Кроме того, как отметил аналитик, у ВСУ нет необходимых ресурсов для поддержания военного давления.Джонсон заключил, что ВСУ потратили часть своих лучших войск на этот "бесполезный промах".В Курской, Белгородской и Брянской областях были введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

https://1prime.ru/20240811/chechnya-850807440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу