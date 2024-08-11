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В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область - 11.08.2024, ПРАЙМ
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
Неполные составы бригад свидетельствуют о критическом состоянии ВСУ в случае нападения на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T16:14+0300
2024-08-11T16:14+0300
2024-08-11T16:14+0300
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Неполные составы бригад свидетельствуют о критическом состоянии ВСУ в случае нападения на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, это едва ли батальон. Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом", — отметил он.По мнению эксперта, в реальности Украина сталкивается с нехваткой личного состава: у них не осталось хорошо подготовленных военных. Кроме того, как отметил аналитик, у ВСУ нет необходимых ресурсов для поддержания военного давления.Джонсон заключил, что ВСУ потратили часть своих лучших войск на этот "бесполезный промах".В Курской, Белгородской и Брянской областях были введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.
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россия, всу
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
Джонсон: напавшие на Курскую область бригады ВСУ не укомплектованы полностью
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ.
Неполные составы бригад свидетельствуют о критическом состоянии ВСУ в случае нападения на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, это едва ли батальон. Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом", — отметил он.
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По мнению эксперта, в реальности Украина сталкивается с нехваткой личного состава: у них не осталось хорошо подготовленных военных. Кроме того, как отметил аналитик, у ВСУ нет необходимых ресурсов для поддержания военного давления.
Джонсон заключил, что ВСУ потратили часть своих лучших войск на этот "бесполезный промах".
В Курской, Белгородской и Брянской областях были введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.