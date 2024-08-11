https://1prime.ru/20240811/kurskaya-oblast-850810734.html

"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области

"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области

Украинские войска, по всей видимости, утратили наступательный потенциал в приграничных районах Курской области и теперь лишь имитируют активность, заявил... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T21:21+0300

2024-08-11T21:21+0300

2024-08-11T21:21+0300

происшествия

украина

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украинские войска, по всей видимости, утратили наступательный потенциал в приграничных районах Курской области и теперь лишь имитируют активность, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Даже украинские комментаторы, хоть и очень неохотно, но признают тот факт, что наступление начинает выдыхаться", — отметил он.Эксперт считает, что попытки ВСУ изменить ситуацию напоминают действия диверсионно-разведывательных групп. Они небольшими отрядами рассредоточиваются по территории, чтобы создать видимость своего присутствия.Аналитик уверен, что попытки не дают желаемых результатов и русские постепенно возвращают ситуацию под свой контроль.

https://1prime.ru/20240811/ukraina-850809230.html

украина

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украина