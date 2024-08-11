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"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
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"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области
"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области
Украинские войска, по всей видимости, утратили наступательный потенциал в приграничных районах Курской области и теперь лишь имитируют активность, заявил... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T21:21+0300
2024-08-11T21:21+0300
происшествия
украина
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украинские войска, по всей видимости, утратили наступательный потенциал в приграничных районах Курской области и теперь лишь имитируют активность, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Даже украинские комментаторы, хоть и очень неохотно, но признают тот факт, что наступление начинает выдыхаться", — отметил он.Эксперт считает, что попытки ВСУ изменить ситуацию напоминают действия диверсионно-разведывательных групп. Они небольшими отрядами рассредоточиваются по территории, чтобы создать видимость своего присутствия.Аналитик уверен, что попытки не дают желаемых результатов и русские постепенно возвращают ситуацию под свой контроль.
https://1prime.ru/20240811/ukraina-850809230.html
украина
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украина
Происшествия, УКРАИНА
21:21 11.08.2024
 
"Как всегда": на Западе резко высказались о ситуации в Курской области

Меркурис: украинское наступление в курском приграничье выдыхается

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Украинские войска, по всей видимости, утратили наступательный потенциал в приграничных районах Курской области и теперь лишь имитируют активность, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Даже украинские комментаторы, хоть и очень неохотно, но признают тот факт, что наступление начинает выдыхаться", — отметил он.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Гражданка Украины задержана за передачу разведданных для ударов по Луганску
19:23
Эксперт считает, что попытки ВСУ изменить ситуацию напоминают действия диверсионно-разведывательных групп. Они небольшими отрядами рассредоточиваются по территории, чтобы создать видимость своего присутствия.
Аналитик уверен, что попытки не дают желаемых результатов и русские постепенно возвращают ситуацию под свой контроль.
 
ПроисшествияУКРАИНА
 
 
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