https://1prime.ru/20240811/kurskaya-oblast-850811148.html

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ - 11.08.2024, ПРАЙМ

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области объявили, что оперштаб принял решение приостановить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в некоторых районах региона, начиная... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T22:05+0300

2024-08-11T22:05+0300

2024-08-11T22:05+0300

экономика

россия

жкх

тарифы жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Власти Курской области объявили, что оперштаб принял решение приостановить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в некоторых районах региона, начиная с августа.. В связи с введением режима контртеррористической операции на территории Курской области оперативный штаб принял решение о временной приостановке начисления платы за коммунальные услуги и жилье в некоторых районах региона. С августа текущего года оплата не будет начисляться в Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатском и Льговском районах. Льгов, который является отдельным муниципальным образованием, также будет включён в список районов, где временно не будет производиться начисление платы. Остальные райцентры входят в состав администраций соответствующих районов.

https://1prime.ru/20240811/nato-850810459.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жкх, тарифы жкх