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Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ
Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ - 11.08.2024, ПРАЙМ
Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ
Власти Курской области объявили, что оперштаб принял решение приостановить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в некоторых районах региона, начиная... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T22:05+0300
2024-08-11T22:05+0300
экономика
россия
жкх
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Власти Курской области объявили, что оперштаб принял решение приостановить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в некоторых районах региона, начиная с августа.. В связи с введением режима контртеррористической операции на территории Курской области оперативный штаб принял решение о временной приостановке начисления платы за коммунальные услуги и жилье в некоторых районах региона. С августа текущего года оплата не будет начисляться в Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатском и Льговском районах. Льгов, который является отдельным муниципальным образованием, также будет включён в список районов, где временно не будет производиться начисление платы. Остальные райцентры входят в состав администраций соответствующих районов.
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россия, жкх, тарифы жкх
Экономика, РОССИЯ, ЖКХ, тарифы ЖКХ
22:05 11.08.2024
 
Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области приостановят начисление платы за ЖКХ в ряде районов

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Власти Курской области объявили, что оперштаб принял решение приостановить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в некоторых районах региона, начиная с августа..
В связи с введением режима контртеррористической операции на территории Курской области оперативный штаб принял решение о временной приостановке начисления платы за коммунальные услуги и жилье в некоторых районах региона.
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С августа текущего года оплата не будет начисляться в Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатском и Льговском районах.
Льгов, который является отдельным муниципальным образованием, также будет включён в список районов, где временно не будет производиться начисление платы. Остальные райцентры входят в состав администраций соответствующих районов.
 
ЭкономикаРОССИЯЖКХтарифы ЖКХ
 
 
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