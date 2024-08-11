https://1prime.ru/20240811/nato-850810459.html

ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО - 11.08.2024, ПРАЙМ

ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T20:30+0300

2024-08-11T20:30+0300

2024-08-11T20:30+0300

происшествия

украина

россия

всу

курск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0b/850810034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3666519a4383f0437792f2425231e02.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Кадыров рассказал, что бойцы захватили трофейное вооружение и разнообразную технику, аналогичную той, что используется в странах НАТО. Он выразил уверенность в боеспособности и высокой эффективности наших военных подразделений. Военные обладают огромным боевым опытом, навыками, а также современным вооружением и техникой, что позволяет им успешно и быстро выполнять поставленные задачи.Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что вечером в субботу в Курске в результате падения сбитой украинской ракеты загорелся жилой дом.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, всу, курск