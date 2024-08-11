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ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО - 11.08.2024, ПРАЙМ
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ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО - 11.08.2024, ПРАЙМ
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. | 11.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Кадыров рассказал, что бойцы захватили трофейное вооружение и разнообразную технику, аналогичную той, что используется в странах НАТО. Он выразил уверенность в боеспособности и высокой эффективности наших военных подразделений. Военные обладают огромным боевым опытом, навыками, а также современным вооружением и техникой, что позволяет им успешно и быстро выполнять поставленные задачи.Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что вечером в субботу в Курске в результате падения сбитой украинской ракеты загорелся жилой дом.
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украина, россия, всу, курск
Происшествия, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, КУРСК
20:30 11.08.2024
 
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

Кадыров: ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО.
Кадыров рассказал, что бойцы захватили трофейное вооружение и разнообразную технику, аналогичную той, что используется в странах НАТО. Он выразил уверенность в боеспособности и высокой эффективности наших военных подразделений. Военные обладают огромным боевым опытом, навыками, а также современным вооружением и техникой, что позволяет им успешно и быстро выполнять поставленные задачи.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что вечером в субботу в Курске в результате падения сбитой украинской ракеты загорелся жилой дом.
 
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