https://1prime.ru/20240811/nato-850810616.html

СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО

СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО - 11.08.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО

Эксперты предложили правительству подписать секретные соглашения, чтобы иметь возможность защищаться в случае войны с НАТО, передает Blick после ознакомления с... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T21:11+0300

2024-08-11T21:11+0300

2024-08-11T21:11+0300

политика

швейцария

нато

соглашение

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Эксперты предложили правительству подписать секретные соглашения, чтобы иметь возможность защищаться в случае войны с НАТО, передает Blick после ознакомления с документом до его публикации.В истории Швейцарии всегда существовали "предварительные секретные, необязательные соглашения", определяющие, что каждая сторона должна предоставить в различных ситуациях, как пишет Blick.Эксперты рекомендовали Швейцарии укрепить сотрудничество с Европейским союзом и НАТО, а также активнее проводить военные учения совместно со странами блока. Кроме того, они призвали власти страны пересмотреть закон о военном имуществе, который запрещает странам НАТО реэкспортировать швейцарское оружие на Украину.Швейцария проводит политику нейтралитета во внешней политике. Этот принцип закреплён в её Конституции. С 1815 года, после подписания Акта Венского конгресса, завершившего Наполеоновские войны, Швейцария официально признана мировым сообществом как нейтральное государство.

https://1prime.ru/20240805/shveytsariya-850670109.html

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швейцария, нато, соглашение