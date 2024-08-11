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СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО - 11.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО
СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО - 11.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО
Эксперты предложили правительству подписать секретные соглашения, чтобы иметь возможность защищаться в случае войны с НАТО, передает Blick после ознакомления с... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T21:11+0300
2024-08-11T21:11+0300
политика
швейцария
нато
соглашение
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Эксперты предложили правительству подписать секретные соглашения, чтобы иметь возможность защищаться в случае войны с НАТО, передает Blick после ознакомления с документом до его публикации.В истории Швейцарии всегда существовали "предварительные секретные, необязательные соглашения", определяющие, что каждая сторона должна предоставить в различных ситуациях, как пишет Blick.Эксперты рекомендовали Швейцарии укрепить сотрудничество с Европейским союзом и НАТО, а также активнее проводить военные учения совместно со странами блока. Кроме того, они призвали власти страны пересмотреть закон о военном имуществе, который запрещает странам НАТО реэкспортировать швейцарское оружие на Украину.Швейцария проводит политику нейтралитета во внешней политике. Этот принцип закреплён в её Конституции. С 1815 года, после подписания Акта Венского конгресса, завершившего Наполеоновские войны, Швейцария официально признана мировым сообществом как нейтральное государство.
https://1prime.ru/20240805/shveytsariya-850670109.html
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швейцария, нато, соглашение
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, НАТО, соглашение
21:11 11.08.2024
 
СМИ узнали, что Швейцарии посоветовали заключить договоры с НАТО

Blick: эксперты посоветовали Швейцарии заключить секретные соглашения с НАТО

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© fotolia.com / Mikael Lever
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Эксперты предложили правительству подписать секретные соглашения, чтобы иметь возможность защищаться в случае войны с НАТО, передает Blick после ознакомления с документом до его публикации.
В истории Швейцарии всегда существовали "предварительные секретные, необязательные соглашения", определяющие, что каждая сторона должна предоставить в различных ситуациях, как пишет Blick.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине
5 августа, 12:20
Эксперты рекомендовали Швейцарии укрепить сотрудничество с Европейским союзом и НАТО, а также активнее проводить военные учения совместно со странами блока. Кроме того, они призвали власти страны пересмотреть закон о военном имуществе, который запрещает странам НАТО реэкспортировать швейцарское оружие на Украину.
Швейцария проводит политику нейтралитета во внешней политике. Этот принцип закреплён в её Конституции. С 1815 года, после подписания Акта Венского конгресса, завершившего Наполеоновские войны, Швейцария официально признана мировым сообществом как нейтральное государство.
 
ПолитикаШВЕЙЦАРИЯНАТОсоглашение
 
 
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