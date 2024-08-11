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Во Франции оценили, какие политические очки заработает Макрон на Олимпиаде
Во Франции оценили, какие политические очки заработает Макрон на Олимпиаде - 11.08.2024, ПРАЙМ
Во Франции оценили, какие политические очки заработает Макрон на Олимпиаде
Президент Франции Эммануэль Макрон и его министры стремятся заработать политические очки на Олимпиаде. Но сразу же, как только закончатся соревнования и будет... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T12:42+0300
2024-08-11T12:42+0300
2024-08-11T12:43+0300
политика
эммануэль макрон
олимпийские игры
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и его министры стремятся заработать политические очки на Олимпиаде. Но сразу же, как только закончатся соревнования и будет назначен новый премьер, в страну вернется политический кризис. Такое мнение высказали телеканалу BFM TV высказала политконсультант Эмили Запальски.По ее мнению, буквально спустя несколько дней после закрытия Олимпиады французское правительство снова столкнется с "институциональной нестабильностью", начавшейся после досрочных парламентских выборов.Запальски считает, что Макрон, который сейчас не сходит с экранов, позируя в обнимку с героями Олимпиады, рассчитывает, что Игры подтвердят правильность его политических решений. Однако "олимпийское перемирие", как предупреждает политконсультант вскоре закончится, ведь близится середина августа – тот момент, когда французский лидер должен сдержать свое обещание и назначить нового премьер-министра.Это и станет финалом передышки - вернется нервозность избирателей, а с этим и угроза вынесения Макрону вотума недоверия со стороны депутатов, полагает Запальски.Она уверена, что все заработанные на Олимпиаде очки никому не принесут пользы: позитивное влияние Игр быстро сойдет на нет, а новое правительство не сможет ими воспользоваться.
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эммануэль макрон, олимпийские игры
Политика, Эммануэль Макрон, Олимпийские игры
Во Франции оценили, какие политические очки заработает Макрон на Олимпиаде
BFM TV: Олимпийские игры не спасут Макрона от политического кризиса
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его министры стремятся заработать политические очки на Олимпиаде. Но сразу же, как только закончатся соревнования и будет назначен новый премьер, в страну вернется политический кризис. Такое мнение высказали телеканалу BFM TV
высказала политконсультант Эмили Запальски.
По ее мнению, буквально спустя несколько дней после закрытия Олимпиады французское правительство снова столкнется с "институциональной нестабильностью", начавшейся после досрочных парламентских выборов.
Запальски считает, что Макрон, который сейчас не сходит с экранов, позируя в обнимку с героями Олимпиады, рассчитывает, что Игры подтвердят правильность его политических решений. Однако "олимпийское перемирие", как предупреждает политконсультант вскоре закончится, ведь близится середина августа – тот момент, когда французский лидер должен сдержать свое обещание и назначить нового премьер-министра.
Это и станет финалом передышки - вернется нервозность избирателей, а с этим и угроза вынесения Макрону вотума недоверия со стороны депутатов, полагает Запальски.
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Она уверена, что все заработанные на Олимпиаде очки никому не принесут пользы: позитивное влияние Игр быстро сойдет на нет, а новое правительство не сможет ими воспользоваться.