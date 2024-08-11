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Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область

Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область - 11.08.2024, ПРАЙМ

Москалькова обратилась в ООН после атаки Украины на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить удары... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T09:08+0300

2024-08-11T09:08+0300

2024-08-11T09:28+0300

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить удары Вооруженных сил Украины по Курской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Кроме того, в своем письме омбудсмен назвала действия Украины террористическими и призвала ООН принять меры по недопущению подобного нарушения прав человека в дальнейшем.Кроме того, Москалькова добавила, что региональные уполномоченные по правам человека вместе с органами власти работают в пунктах временного размещения, где на данный момент находятся граждане Курской области. Аппарат Москальковой участвует в гуманитарной помощи для них. Ранее сообщалось, что благотворительный фонд компании X5 Group "Выручаем" отправил более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Кроме того, поддержку гражданам оказывают сеть Metro и Российский Красный Крест.X5 Group — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", а также цифровыми сервисами "Vprok.ru Перекрёсток", 5Post, "Много Лосося" и медиаплатформой Food.ru.Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.

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