https://1prime.ru/20240811/orekhi-850778517.html
В России вводят ограничения на сбор еще одного ценного продукта
В России вводят ограничения на сбор еще одного ценного продукта - 11.08.2024, ПРАЙМ
В России вводят ограничения на сбор еще одного ценного продукта
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, устанавливающий ограничения на сбор кедрового ореха. Новация призвана бороться с бесконтрольным экспортом этого... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T02:02+0300
2024-08-11T02:02+0300
2024-08-11T02:02+0300
кедровые орехи
орехи
законопроект
адвокат
елена кудерко
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/09/850778335_0:167:3076:1898_1920x0_80_0_0_3fdb0443faf1b9700c56e703d71f6419.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, устанавливающий ограничения на сбор кедрового ореха. Новация призвана бороться с бесконтрольным экспортом этого ценного ресурса, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Эксперт напомнила, что при незаконном обороте стратегически важных природных ресурсов предусмотрена уголовная ответственность (статья 226.1 УК РФ), грозящая лишением свободы на срок от 3 до 12 лет в зависимости от обстоятельств.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Кедровый орех сосны корейской, очищенный от скорлупы является стратегическим природным ресурсом России, за контрабанду которого в крупном размере нарушителя ждёт уголовная ответственность", - указала она.Сейчас граждане для собственных нужд могут добывать орех без получения разрешения или заключения договора. Но на практике дело обстоит иначе. Зачастую собранный орех массово скупают заготовители или специально нанятые бригады под видом личного сбора.Незаконно полученный орех идет на экспорт или внутренний рынок. "То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы", - объяснила юрист.Предлагаемые поправки в Лесной кодекс РФ предусматривают право региональным правительствам определять как места, так и объемы заготовки гражданами ореха для личных нужд.Кроме того, предлагается обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки.Это, по словам юриста, позволит выпускать на экспорт готовую продукцию с повышенными таможенными сборами. Организованная переработка обеспечит россиян дополнительными рабочими местами, а бюджет - налогами.
https://1prime.ru/20240804/griby-850633534.html
https://1prime.ru/20240602/sornyaki--848717888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/09/850778335_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_7ed21fe4c4be99348e6b1381aaeba13f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кедровые орехи, орехи, законопроект, адвокат, елена кудерко, эксклюзив
кедровые орехи, орехи, законопроект, адвокат, Елена Кудерко, Эксклюзив
В России вводят ограничения на сбор еще одного ценного продукта
Адвокат Кудерко: россиянам готовят ограничения на сбор кедровых орехов
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, устанавливающий ограничения на сбор кедрового ореха. Новация призвана бороться с бесконтрольным экспортом этого ценного ресурса, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Эксперт напомнила, что при незаконном обороте стратегически важных природных ресурсов предусмотрена уголовная ответственность (статья 226.1 УК РФ), грозящая лишением свободы на срок от 3 до 12 лет в зависимости от обстоятельств.
"Кедровый орех сосны корейской, очищенный от скорлупы является стратегическим природным ресурсом России, за контрабанду которого в крупном размере нарушителя ждёт уголовная ответственность", - указала она.
Сейчас граждане для собственных нужд могут добывать орех без получения разрешения или заключения договора. Но на практике дело обстоит иначе. Зачастую собранный орех массово скупают заготовители или специально нанятые бригады под видом личного сбора.
Незаконно полученный орех идет на экспорт или внутренний рынок. "То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы", - объяснила юрист.
Вплоть до тюрьмы. Что теперь грозит за незаконный сбор грибов
Предлагаемые поправки в Лесной кодекс РФ предусматривают право региональным правительствам определять как места, так и объемы заготовки гражданами ореха для личных нужд.
Кроме того, предлагается обязать участников аукционов на право коммерческого использования дикоросов и лекарственных растений предоставлять доказательства наличия у них инфраструктуры переработки.
Это, по словам юриста, позволит выпускать на экспорт готовую продукцию с повышенными таможенными сборами. Организованная переработка обеспечит россиян дополнительными рабочими местами, а бюджет - налогами.
Дачникам объяснили, кого на самом деле оштрафуют за сорняки