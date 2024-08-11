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Москве предсказали "репетицию осени" на следующей неделе - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Москве предсказали "репетицию осени" на следующей неделе
Москве предсказали "репетицию осени" на следующей неделе - 11.08.2024, ПРАЙМ
Москве предсказали "репетицию осени" на следующей неделе
В Центральной России ожидается "репетиция осени", в понедельник в Москве температура воздуха составит до плюс 20 градусов, что соответствует норме начала осени, | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T17:25+0300
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москва
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россия
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. В Центральной России ожидается "репетиция осени", в понедельник в Москве температура воздуха составит до плюс 20 градусов, что соответствует норме начала осени, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Тишковец сообщил, что понедельник будет самым холодным днём лета. На следующей неделе синоптическая ситуация будет определяться североатлантическим циклоном, центр которого будет находиться над Татарстаном. Центральная часть России окажется в тыловой части этого вихря, поэтому ветры будут дуть с северо-запада и будут холодными и порывистыми.Во вторник, среду и большей частью в четверг погода не изменится. Однако с уходом ненастья на Урал осадки будут становиться всё менее интенсивными и продолжительными. К пятнице наконец-то распогодится. По ночам, когда облака рассеются, воздух будет остывать до +6…+11 градусов. В дневные часы станет немного теплее: температура поднимется до +18…+23 градусов.По словам Тишковца, в пятницу благодаря гребню антициклона вернётся лето. В разгар дня температура составит плюс 20–25 градусов. В выходные тёплый атмосферный фронт принесёт небольшие дожди. Однако умеренное августовское тепло, около 20 градусов, сохранится и, вероятно, продержится до конца сезона.
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москва, погода, осень, россия
МОСКВА, погода, осень, РОССИЯ
17:25 11.08.2024
 
Москве предсказали "репетицию осени" на следующей неделе

Тишковец: в Москве ожидается "репетиция осени" с дождями на следующей неделе

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. В Центральной России ожидается "репетиция осени", в понедельник в Москве температура воздуха составит до плюс 20 градусов, что соответствует норме начала осени, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Тишковец сообщил, что понедельник будет самым холодным днём лета. На следующей неделе синоптическая ситуация будет определяться североатлантическим циклоном, центр которого будет находиться над Татарстаном. Центральная часть России окажется в тыловой части этого вихря, поэтому ветры будут дуть с северо-запада и будут холодными и порывистыми.
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Во вторник, среду и большей частью в четверг погода не изменится. Однако с уходом ненастья на Урал осадки будут становиться всё менее интенсивными и продолжительными. К пятнице наконец-то распогодится. По ночам, когда облака рассеются, воздух будет остывать до +6…+11 градусов. В дневные часы станет немного теплее: температура поднимется до +18…+23 градусов.
По словам Тишковца, в пятницу благодаря гребню антициклона вернётся лето. В разгар дня температура составит плюс 20–25 градусов. В выходные тёплый атмосферный фронт принесёт небольшие дожди. Однако умеренное августовское тепло, около 20 градусов, сохранится и, вероятно, продержится до конца сезона.
 
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