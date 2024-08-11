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В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
На складе в деревне Новосельцево Московской области возникло возгорание на площади тысяча квадратных метров, передает Telegram-канал МЧС России. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T06:00+0300
2024-08-11T06:00+0300
2024-08-11T06:06+0300
происшествия
подмосковье
склад
пожар
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. На складе в деревне Новосельцево Московской области возникло возгорание на площади тысяча квадратных метров, передает Telegram-канал МЧС России.Как сообщается, в настоящий момент "в Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат склад". При этом уточняется, что в Новосельцеве пожар охватил 1000 кв м здания.По предварительным данным, пострадавших нет.
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подмосковье, склад, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, склад, пожар
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
МЧС РФ: склад горит на площади в 1000 "квадратов" в подмосковной деревне Новосельцево
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. На складе в деревне Новосельцево Московской области возникло возгорание на площади тысяча квадратных метров, передает Telegram-канал МЧС России.
Как сообщается, в настоящий момент "в Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат склад". При этом уточняется, что в Новосельцеве пожар охватил 1000 кв м здания.
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По предварительным данным, пострадавших нет.