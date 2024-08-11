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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В Подмосковье спасатели ликвидировали открытое горение на складе. В настоящий момент продолжаются работы по проливке, передает Telegram-канал ГУМЧС по... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T07:45+0300

2024-08-11T07:45+0300

2024-08-11T07:50+0300

происшествия

подмосковье

открытое горение

ликвидация

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Подмосковье спасатели ликвидировали открытое горение на складе. В настоящий момент продолжаются работы по проливке, передает Telegram-канал ГУМЧС по Московской области. Как сообщалось ранее, на складе в деревне Новосельцево Московской области вспыхнул пожар, охвативший 1000 кв м здания. По предварительным данным, пострадавших нет.В сообщении МЧС указывается: "️Пожарные ликвидировали открытое горение. В Мытищинском городском округе пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по проливке".

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подмосковье

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подмосковье, открытое горение, ликвидация