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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
В Подмосковье спасатели ликвидировали открытое горение на складе. В настоящий момент продолжаются работы по проливке, передает Telegram-канал ГУМЧС по... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T07:45+0300
2024-08-11T07:45+0300
2024-08-11T07:50+0300
происшествия
подмосковье
открытое горение
ликвидация
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Подмосковье спасатели ликвидировали открытое горение на складе. В настоящий момент продолжаются работы по проливке, передает Telegram-канал ГУМЧС по Московской области. Как сообщалось ранее, на складе в деревне Новосельцево Московской области вспыхнул пожар, охвативший 1000 кв м здания. По предварительным данным, пострадавших нет.В сообщении МЧС указывается: "️Пожарные ликвидировали открытое горение. В Мытищинском городском округе пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по проливке".
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подмосковье, открытое горение, ликвидация
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, открытое горение, ликвидация
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
МЧС РФ: в Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. В Подмосковье спасатели ликвидировали открытое горение на складе. В настоящий момент продолжаются работы по проливке, передает Telegram-канал ГУМЧС по Московской области.
Как сообщалось ранее, на складе в деревне Новосельцево Московской области вспыхнул пожар, охвативший 1000 кв м здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
В сообщении МЧС указывается: "️Пожарные ликвидировали открытое горение. В Мытищинском городском округе пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по проливке".