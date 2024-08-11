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Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков

Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков - 11.08.2024, ПРАЙМ

Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков

Великобритания делает все, чтобы стать государством "ультра-либерального террора", высказался глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T10:51+0300

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Великобритания делает все, чтобы стать государством "ультра-либерального террора", высказался глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. В этой связи сенатор отметил, что британские прогрессисты стремятся "извратить" всю систему устоявшихся понятий и ценностей. По его словам, этому уже нет предела."Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора и законченного абсурда. Отныне там будут проверять мужчин на беременность", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Ранее издание Telegraph писало, что рентгенологи в Великобритании получили инструкции, согласно которым теперь нужно спрашивать всех пациентов вне зависимости от их пола о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования.

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