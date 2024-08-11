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"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине - 11.08.2024, ПРАЙМ
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"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине
"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине
Российский президент Владимир Путин говорит горькую правду о США и Евросоюзе, поэтому Вашингтон и Брюссель стараются сделать так, чтобы американцы европейцы не... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T09:50+0300
2024-08-11T09:50+0300
россия
европа
сша
украина
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин говорит горькую правду о США и Евросоюзе, поэтому Вашингтон и Брюссель стараются сделать так, чтобы американцы европейцы не слушали его. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в своем профиле социальной сети X."Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин — ред.) хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним. Держите еще больше опасных фактов от него" — рассказал он.Также он опубликовал видео, на котором показано выступление Путина на Валдайском форуме, где глава государства напомнил о сбросе Штатами ядерного оружия на Японию в 1945 году. Путин добавил, что военная целесообразность для применения ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки тогда отсутствовала.Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.
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россия, европа, сша, украина
РОССИЯ, ЕВРОПА, США, УКРАИНА
09:50 11.08.2024
 
"Озвучил факты". На Западе неожиданно высказались о Путине

Боуз: Запад не хочет, чтобы Путина слушали, ведь он озвучивает суровую правду

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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МОСКВА, 11 авг ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин говорит горькую правду о США и Евросоюзе, поэтому Вашингтон и Брюссель стараются сделать так, чтобы американцы европейцы не слушали его. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в своем профиле социальной сети X.
"Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин — ред.) хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним. Держите еще больше опасных фактов от него" — рассказал он.
Также он опубликовал видео, на котором показано выступление Путина на Валдайском форуме, где глава государства напомнил о сбросе Штатами ядерного оружия на Японию в 1945 году. Путин добавил, что военная целесообразность для применения ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки тогда отсутствовала.
Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.
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