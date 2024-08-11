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"Сдержать Россию". Немецкий министр озвучил дерзкий план
"Сдержать Россию". Немецкий министр озвучил дерзкий план - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Сдержать Россию". Немецкий министр озвучил дерзкий план
Размещение американских ракет на территории Германии необходимо для сдерживания России, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Об этом говорится в... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T11:57+0300
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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Размещение американских ракет на территории Германии необходимо для сдерживания России, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Welt.Руководство РФ неоднократно заявляло, что не представляет угрозы ни для одного из государств-членов НАТО. Однако Линдер, вероятно, решил проигнорировать это обстоятельство, указав в качестве причины размещения американских ракет в ФРГ тот факт, что его страна уже продолжительное время находится в зоне досягаемости российских ракет."Поэтому для нас крайне важно установить баланс сдерживания", — сказал министр.В июле администрация Соединенных Штатов объявила, что начиная с 2026 года стартует развертывание американских ракет на территории Германии. В частности, США планирует развернуть в ФРГ новые гиперзвуковые ракеты, а также SM-6 и "Томагавки", которые раньше размещались главным образом на кораблях.Комментируя ситуацию, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия, вырабатывая ответные меры, будет выбирать из широкого набора опций, и на текущий момент не исключаются никакие сценарии, в том числе развертывание ракет в ядерном оснащении.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, ракеты, США
"Сдержать Россию". Немецкий министр озвучил дерзкий план
Министр ФРГ Линднер назвал размещение ракет США необходимостью сдерживать РФ
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ.
Размещение американских ракет на территории Германии необходимо для сдерживания России, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Welt
.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что не представляет угрозы ни для одного из государств-членов НАТО. Однако Линдер, вероятно, решил проигнорировать это обстоятельство, указав в качестве причины размещения американских ракет в ФРГ тот факт, что его страна уже продолжительное время находится в зоне досягаемости российских ракет.
"Поэтому для нас крайне важно установить баланс сдерживания", — сказал министр.
В Германии высказались о решении Шольца разместить ракеты США
В июле администрация Соединенных Штатов объявила, что начиная с 2026 года стартует развертывание американских ракет на территории Германии. В частности, США планирует развернуть в ФРГ новые гиперзвуковые ракеты, а также SM-6 и "Томагавки", которые раньше размещались главным образом на кораблях.
Комментируя ситуацию, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия, вырабатывая ответные меры, будет выбирать из широкого набора опций, и на текущий момент не исключаются никакие сценарии, в том числе развертывание ракет в ядерном оснащении.