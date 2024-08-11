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Зампред ЦБ РФ оценил вероятность рецессии в российской экономике - 11.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Зампред ЦБ РФ оценил вероятность рецессии в российской экономике
Зампред ЦБ РФ оценил вероятность рецессии в российской экономике - 11.08.2024, ПРАЙМ
Зампред ЦБ РФ оценил вероятность рецессии в российской экономике
Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T06:12+0300
2024-08-11T06:13+0300
экономика
рецессия
экспертное мнение
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что приведет к рецессии, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Чем более значительный перегрев случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону. Что приведет к рецессии. Своевременное ужесточение денежно-кредитной политики одновременно решает задачу замедления инфляции через охлаждение роста спроса и уменьшает риск того, что стихийно случится гораздо более значительное его сжатие", - заявил он в интервью "Российской газете". Он отметил, что уже на протяжении нескольких кварталов наблюдаются высокие темпы экономического роста в стране. Но если до середины прошлого года они сопровождались умеренным ростом цен после их резкого скачка весной 2022 года, то со второй половины прошлого года налицо повторное ускорение инфляции. Зампред ЦБ поясняет, что до середины 2023 года рост экономики носил восстановительный характер и был основан на привлечении ранее свободных ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы). А в течение последнего года рост выпуска товаров и услуг связан не только с поступательным расширением наших производственных возможностей, но и с перегревом спроса - именно об этом сигнализирует значительное усиление инфляции. Если в РФ не сдержать спрос, то компании будут агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, а граждане, опасаясь раскручивания инфляции, - бежать за кредитами и скупать товары впрок, подчеркнул Заботкин Он напомнил, что прогноз ЦБ предполагает рост ВВП и в 2024, и в 2025 годах, причем следующем году будет более сдержанным – 0,5-1,5%, но не потому, что замедлится расширение производственных возможностей, а лишь потому, что спрос, который "убежал вперед" из-за резкого рывка 2023-2024 годов, "возьмет паузу", то есть стабилизируется на достигнутых высоких уровнях, перестанет все сильнее уходить в отрыв и, наконец, даст время производственным возможностям, мощностям, производительности труда, с ним сравняться.
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рецессия, экспертное мнение
Экономика, рецессия, экспертное мнение
06:12 11.08.2024 (обновлено: 06:13 11.08.2024)
 
Зампред ЦБ РФ оценил вероятность рецессии в российской экономике

Зампред ЦБ РФ: чем сильнее перегреется экономика, тем выше вероятность рецессии

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Чем более значительный перегрев в экономике РФ случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону, что приведет к рецессии, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Чем более значительный перегрев случится, тем выше вероятность того, что потом маятник качнется с такой же силой в противоположную сторону. Что приведет к рецессии. Своевременное ужесточение денежно-кредитной политики одновременно решает задачу замедления инфляции через охлаждение роста спроса и уменьшает риск того, что стихийно случится гораздо более значительное его сжатие", - заявил он в интервью "Российской газете".
Он отметил, что уже на протяжении нескольких кварталов наблюдаются высокие темпы экономического роста в стране. Но если до середины прошлого года они сопровождались умеренным ростом цен после их резкого скачка весной 2022 года, то со второй половины прошлого года налицо повторное ускорение инфляции.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
The Economist объяснил, как рецессия экономики США изменит политику страны
Вчера, 12:30
Зампред ЦБ поясняет, что до середины 2023 года рост экономики носил восстановительный характер и был основан на привлечении ранее свободных ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы). А в течение последнего года рост выпуска товаров и услуг связан не только с поступательным расширением наших производственных возможностей, но и с перегревом спроса - именно об этом сигнализирует значительное усиление инфляции.
Если в РФ не сдержать спрос, то компании будут агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, а граждане, опасаясь раскручивания инфляции, - бежать за кредитами и скупать товары впрок, подчеркнул Заботкин
Он напомнил, что прогноз ЦБ предполагает рост ВВП и в 2024, и в 2025 годах, причем следующем году будет более сдержанным – 0,5-1,5%, но не потому, что замедлится расширение производственных возможностей, а лишь потому, что спрос, который "убежал вперед" из-за резкого рывка 2023-2024 годов, "возьмет паузу", то есть стабилизируется на достигнутых высоких уровнях, перестанет все сильнее уходить в отрыв и, наконец, даст время производственным возможностям, мощностям, производительности труда, с ним сравняться.
 
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