https://1prime.ru/20240811/rossiya-850806202.html
МИД призвал международные организации осудить удары Украины по России
МИД призвал международные организации осудить удары Украины по России - 11.08.2024, ПРАЙМ
МИД призвал международные организации осудить удары Украины по России
Российское Министерство иностранных дел призвало международные организации осудить террористические удары Киева по российским регионам. Об этом заявила... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T14:10+0300
2024-08-11T14:10+0300
2024-08-11T14:20+0300
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МОСКВА 11 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство иностранных дел призвало международные организации осудить террористические удары Киева по российским регионам. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.При этом она выразила уверенность в том, что ответом на это станет "стыдливое молчание профильных структур".Захарова добавила, что российский МИД решительно осуждает теракты Киева, совершенные против российских граждан и нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры. По ее словам, украинское руководство осознает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать "выданные своими хозяевами кредиты".Кроме того, Захарова прокомментировала публикацию в западных СМИ о якобы строгом соблюдении Киевом гуманитарного права в ходе конфликта. Она сказала, что никто из киевских террористов не сможет это подтвердить, поэтому и ссылаются на так называемый "источник".
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россия, украина, мид, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Мария Захарова
МИД призвал международные организации осудить удары Украины по России
МИД призывает международные организации осудить удары Киева по регионам России
МОСКВА 11 авг - ПРАЙМ. Российское Министерство иностранных дел призвало международные организации осудить террористические удары Киева по российским регионам. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.
При этом она выразила уверенность в том, что ответом на это станет "стыдливое молчание профильных структур".
Захарова добавила, что российский МИД решительно осуждает теракты Киева, совершенные против российских граждан и нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры. По ее словам, украинское руководство осознает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать "выданные своими хозяевами кредиты".
Кроме того, Захарова прокомментировала публикацию в западных СМИ о якобы строгом соблюдении Киевом гуманитарного права в ходе конфликта. Она сказала, что никто из киевских террористов не сможет это подтвердить, поэтому и ссылаются на так называемый "источник".
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