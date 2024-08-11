https://1prime.ru/20240811/rutube-850805937.html

Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube

Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube - 11.08.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube

Роскомнадзор направил администрации AppStore письмо с призывом снять рестрикции с мобильного приложения российской платформы для видео Rutube. Об этом агентству | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T13:15+0300

2024-08-11T13:15+0300

2024-08-11T13:15+0300

россия

rutube

app store

роскомнадзор

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил администрации AppStore письмо с призывом снять рестрикции с мобильного приложения российской платформы для видео Rutube. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.Кроме того, Роскомнадзор потребовал от AppStore объяснений причин удаления приложения из магазина приложений.Ранее в субботу 10 августа Rutube был удален из AppStore, так как, по словам компании, это предусматривают санкции американской корпорации.

https://1prime.ru/20240810/rutube-850789287.html

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россия, rutube, app store, роскомнадзор