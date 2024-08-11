https://1prime.ru/20240811/rutube-850805937.html
Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube
Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube - 11.08.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube
Роскомнадзор направил администрации AppStore письмо с призывом снять рестрикции с мобильного приложения российской платформы для видео Rutube. Об этом агентству | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T13:15+0300
2024-08-11T13:15+0300
2024-08-11T13:15+0300
россия
rutube
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роскомнадзор
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил администрации AppStore письмо с призывом снять рестрикции с мобильного приложения российской платформы для видео Rutube. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.Кроме того, Роскомнадзор потребовал от AppStore объяснений причин удаления приложения из магазина приложений.Ранее в субботу 10 августа Rutube был удален из AppStore, так как, по словам компании, это предусматривают санкции американской корпорации.
https://1prime.ru/20240810/rutube-850789287.html
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россия, rutube, app store, роскомнадзор
РОССИЯ, RuTube, App Store, Роскомнадзор
Роскомнадзор потребовал от AppStore снять ограничения с Rutube
Роскомнадзор потребовал от App Store снять все наложенные ограничения с Rutube
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил администрации AppStore письмо с призывом снять рестрикции с мобильного приложения российской платформы для видео Rutube. Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.
Кроме того, Роскомнадзор потребовал от AppStore объяснений причин удаления приложения из магазина приложений.
Ранее в субботу 10 августа Rutube был удален из AppStore, так как, по словам компании, это предусматривают санкции американской корпорации.
Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore