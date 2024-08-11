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В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября

В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября

Трудоустроенным родителям может быть оказана социальную помощь до шести минимальных прожиточных минимумов. Помощь будет предоставляться в тех случаях, когда по... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T05:41+0300

2024-08-11T05:41+0300

2024-08-11T05:55+0300

экономика

госдума

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ребенок

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Трудоустроенным родителям может быть оказана социальную помощь до шести минимальных прожиточных минимумов. Помощь будет предоставляться в тех случаях, когда по не зависящим от родителей причинам они оказываются не способны собрать ребенка в школу. Об этом сообщила член комитета ГД РФ по труду Екатерина Стенякина. По ее словам, речь идет и о региональных мерах поддержки, и об адресной соцпомощи для граждан, которые по не зависящим от них причинам не могут собрать ребенка к 1 сентября. При этом Стенякина отметила, что родители смогут претендовать на поддержку при соблюдении двух условий. Прежде всего, они должны быть трудоустроены. А кроме того, он должны оформить ходатайство из школы, в которой учится их ребенок."Выплата оформляется в размере от двух до шести минимальных прожиточных минимумов", - уточнила депутат.Размер прожиточного минимума в Российской Федерации разнится от региона к региону. Самый высокий - 39 813 рублей - на Чукотке, а самый скромный - 12 661 рубль - в Липецкой области.

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госдума, соцпомощь, ребенок