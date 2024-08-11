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"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе - 11.08.2024, ПРАЙМ
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"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе
Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T19:44+0300
2024-08-11T19:44+0300
вооружения
украина
всу
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть новый фронт — это просто ещё один пример того, что украинцы делают регулярно: усиление провала", — отметил он.По словам эксперта, украинское командование перебросило свои резервы в район Курской области, хотя это решение было неразумным и неоправданным. Вместо этого, как считает эксперт, им стоило бы укрепить оборону Покровска — важного города в Донбассе.Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военным удалось остановить продвижение противника. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.
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украина, всу
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ
19:44 11.08.2024
 
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе

Меркурис: переброска ВСУ в Курскую область только закрепит их провал еще сильнее

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть новый фронт — это просто ещё один пример того, что украинцы делают регулярно: усиление провала", — отметил он.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
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19:23
По словам эксперта, украинское командование перебросило свои резервы в район Курской области, хотя это решение было неразумным и неоправданным. Вместо этого, как считает эксперт, им стоило бы укрепить оборону Покровска — важного города в Донбассе.
Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военным удалось остановить продвижение противника. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.
 
ВооруженияУКРАИНАВСУ
 
 
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