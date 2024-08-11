https://1prime.ru/20240811/spetsoperatsiya-850809388.html

"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе

"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе - 11.08.2024, ПРАЙМ

"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе

Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T19:44+0300

2024-08-11T19:44+0300

2024-08-11T19:44+0300

вооружения

украина

всу

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть новый фронт — это просто ещё один пример того, что украинцы делают регулярно: усиление провала", — отметил он.По словам эксперта, украинское командование перебросило свои резервы в район Курской области, хотя это решение было неразумным и неоправданным. Вместо этого, как считает эксперт, им стоило бы укрепить оборону Покровска — важного города в Донбассе.Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военным удалось остановить продвижение противника. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.

https://1prime.ru/20240811/ukraina-850809230.html

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украина, всу