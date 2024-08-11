https://1prime.ru/20240811/spetsoperatsiya-850809388.html
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе - 11.08.2024, ПРАЙМ
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе
Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T19:44+0300
2024-08-11T19:44+0300
2024-08-11T19:44+0300
вооружения
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть новый фронт — это просто ещё один пример того, что украинцы делают регулярно: усиление провала", — отметил он.По словам эксперта, украинское командование перебросило свои резервы в район Курской области, хотя это решение было неразумным и неоправданным. Вместо этого, как считает эксперт, им стоило бы укрепить оборону Покровска — важного города в Донбассе.Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военным удалось остановить продвижение противника. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20240811/ukraina-850809230.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе
Меркурис: переброска ВСУ в Курскую область только закрепит их провал еще сильнее
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ.
Переброска резервов ВСУ в Курскую область лишь усугубит их сложное положение, считает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть новый фронт — это просто ещё один пример того, что украинцы делают регулярно: усиление провала", — отметил он.
Гражданка Украины задержана за передачу разведданных для ударов по Луганску
По словам эксперта, украинское командование перебросило свои резервы в район Курской области, хотя это решение было неразумным и неоправданным. Вместо этого, как считает эксперт, им стоило бы укрепить оборону Покровска — важного города в Донбассе.
Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военным удалось остановить продвижение противника. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.