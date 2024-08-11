https://1prime.ru/20240811/stavka-850801552.html

"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке

"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке - 11.08.2024, ПРАЙМ

"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке

Банк России может поднять ключевую ставку до 20% и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции и в том, что инфляционные ожидания граждан и... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T06:19+0300

2024-08-11T06:19+0300

2024-08-11T06:21+0300

экономика

алексей заботкин

прогноз по ключевой ставке цб

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Банк России может поднять ключевую ставку до 20% и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции и в том, что инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. "Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса – снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%", - ответил он в интервью "Российской газете" на вопрос, при каких условиях ключевая ставка может быть поднята до 20% и выше. "Либо если реализуются дополнительные проинфляционные риски, например, значительное ухудшение внешних условий, падение нашего экспорта или сокращение возможностей получения импорта", - добавил Заботкин.

https://1prime.ru/20240807/stavka-850730338.html

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алексей заботкин, прогноз по ключевой ставке цб