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"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке - 11.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240811/stavka-850801552.html
"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке
"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке - 11.08.2024, ПРАЙМ
"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке
Банк России может поднять ключевую ставку до 20% и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции и в том, что инфляционные ожидания граждан и... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T06:19+0300
2024-08-11T06:21+0300
экономика
алексей заботкин
прогноз по ключевой ставке цб
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Банк России может поднять ключевую ставку до 20% и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции и в том, что инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. "Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса – снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%", - ответил он в интервью "Российской газете" на вопрос, при каких условиях ключевая ставка может быть поднята до 20% и выше. "Либо если реализуются дополнительные проинфляционные риски, например, значительное ухудшение внешних условий, падение нашего экспорта или сокращение возможностей получения импорта", - добавил Заботкин.
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алексей заботкин, прогноз по ключевой ставке цб
Экономика, Алексей Заботкин, прогноз по ключевой ставке ЦБ
06:19 11.08.2024 (обновлено: 06:21 11.08.2024)
 
"До 20% и выше". В ЦБ РФ дали прогноз по ключевой ставке

Зампред ЦБ: ключевая ставка может быть 20% и выше, если не замедлится инфляция

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Банк России может поднять ключевую ставку до 20% и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции и в том, что инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
"Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса – снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%", - ответил он в интервью "Российской газете" на вопрос, при каких условиях ключевая ставка может быть поднята до 20% и выше.
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Бывший глава Минфина рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
7 августа, 19:52
"Либо если реализуются дополнительные проинфляционные риски, например, значительное ухудшение внешних условий, падение нашего экспорта или сокращение возможностей получения импорта", - добавил Заботкин.
 
ЭкономикаАлексей Заботкинпрогноз по ключевой ставке ЦБ
 
 
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