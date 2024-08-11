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Мишустин назвал один из ключевых драйверов российской экономики
Мишустин назвал один из ключевых драйверов российской экономики - 11.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал один из ключевых драйверов российской экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников строительной отрасли с профессиональным праздником, отметил, что строительная отрасль является... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T09:56+0300
2024-08-11T09:56+0300
2024-08-11T10:20+0300
экономика
россия
михаил мишустин
строительная отрасль
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников строительной отрасли с профессиональным праздником, отметил, что строительная отрасль является одним из основных драйверов экономики России, динамично развивается, несмотря на внешнее давление на страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте российского правительства. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2024 году этот день приходится на 11 августа. Мишустин отметил, что сейчас особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов и укреплению научного и кадрового потенциала. Он подчеркнул, что благодаря работникам строительной индустрии, которые увлечены своим делом и преданы своему призванию, "преображается страна, растут города, возводятся уникальные архитектурные сооружения, масштабные промышленные предприятия, современные дома, детские сады, школы, поликлиники". Премьер-министр выразил признательность тем, кто ведёт восстановительные работы, благоустраивает общественные пространства и улучшает качество жизни граждан в новых регионах. "Желаю всем российским строителям дальнейших успехов в реализации намеченных планов, интересных проектов, здоровья и благополучия", - добавил он.
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россия, михаил мишустин, строительная отрасль
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, строительная отрасль
Мишустин назвал один из ключевых драйверов российской экономики
Мишустин: строительная отрасль является одним из основных драйверов экономики РФ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников строительной отрасли с профессиональным праздником, отметил, что строительная отрасль является одним из основных драйверов экономики России, динамично развивается, несмотря на внешнее давление на страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте российского правительства.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2024 году этот день приходится на 11 августа.
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Мишустин отметил, что сейчас особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов и укреплению научного и кадрового потенциала. Он подчеркнул, что благодаря работникам строительной индустрии, которые увлечены своим делом и преданы своему призванию, "преображается страна, растут города, возводятся уникальные архитектурные сооружения, масштабные промышленные предприятия, современные дома, детские сады, школы, поликлиники".
Премьер-министр выразил признательность тем, кто ведёт восстановительные работы, благоустраивает общественные пространства и улучшает качество жизни граждан в новых регионах.
"Желаю всем российским строителям дальнейших успехов в реализации намеченных планов, интересных проектов, здоровья и благополучия", - добавил он.