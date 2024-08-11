https://1prime.ru/20240811/sud-850803238.html

Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов - 11.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российского Министерства обороны потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T08:49+0300

2024-08-11T08:49+0300

2024-08-11T08:49+0300

россия

суд

госконтракт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российского Министерства обороны потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости и долей в пяти фирмах. Об этом сообщается в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Так, согласно данным следствия, ОО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25 до 99 процентов доли), тремя земельными участками общей площадью 7200 квадратных метров а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метров. Более того, у предприятия есть деньги на 22 банковских счетах. Как отмечает следствие, все эти активы арестованы. Ранее сообщалось, что Басманный суд задержал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову. Они обвиняются в хищении средств, выделенных российским оборонных ведомством в соответствии с государственным контрактом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, госконтракт