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Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов
Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов - 11.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов
Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российского Министерства обороны потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T08:49+0300
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россия
суд
госконтракт
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российского Министерства обороны потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости и долей в пяти фирмах. Об этом сообщается в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Так, согласно данным следствия, ОО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25 до 99 процентов доли), тремя земельными участками общей площадью 7200 квадратных метров а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метров. Более того, у предприятия есть деньги на 22 банковских счетах. Как отмечает следствие, все эти активы арестованы. Ранее сообщалось, что Басманный суд задержал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову. Они обвиняются в хищении средств, выделенных российским оборонных ведомством в соответствии с государственным контрактом.
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россия, суд, госконтракт
РОССИЯ, суд, госконтракт
08:49 11.08.2024
 
Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

В деле о бронежилетах фигурирует покупка активов на деньги с контракта

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российского Министерства обороны потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости и долей в пяти фирмах. Об этом сообщается в материалах дела, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
Так, согласно данным следствия, ОО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25 до 99 процентов доли), тремя земельными участками общей площадью 7200 квадратных метров а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метров. Более того, у предприятия есть деньги на 22 банковских счетах. Как отмечает следствие, все эти активы арестованы.
Ранее сообщалось, что Басманный суд задержал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову. Они обвиняются в хищении средств, выделенных российским оборонных ведомством в соответствии с государственным контрактом.
 
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