https://1prime.ru/20240811/sud-850808583.html
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах - 11.08.2024, ПРАЙМ
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах
Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T17:46+0300
2024-08-11T17:46+0300
2024-08-11T17:46+0300
политика
втб
jp morgan
jpmorgan chase
суд
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/60/763126061_0:240:4617:2837_1920x0_80_0_0_55bc54e52d37210eb8cc0b000918f9b0.jpg
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters.Согласно информации, опубликованной в издании, JPMorgan был вынужден пойти на этот шаг "против своей воли" из-за рисков, связанных с деятельностью в России, в случае нарушения запрета. В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что американский банк не должен инициировать или продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, касающиеся блокировки денежных средств.18 апреля JPMorgan Chase обратился в суд с иском против ВТБ. Американский банк потребовал от российского прекратить попытки вернуть $439,5 млн, которые были заблокированы после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что днем ранее ВТБ подал в России иск против него с требованием вернуть деньги. JPMorgan назвал это "вопиющим нарушением" соглашения между двумя банками о рассмотрении споров в Нью-Йорке.Издание подчеркнуло, что ранее ВТБ согласился урегулировать споры в США, а не в России. Тем не менее, российский суд позже запретил JPMorgan инициировать и продолжать разбирательства за рубежом против ВТБ.
https://1prime.ru/20240618/isk-849274659.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/60/763126061_256:0:4359:3077_1920x0_80_0_0_75a1809c13edd24ad0970ab253977146.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, jp morgan, jpmorgan chase, суд, сша
Политика, ВТБ, JP Morgan, JPMorgan Chase, суд, США
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах
JPMorgan отозвал иск к ВТБ на $439,5 млн из-за запрета российского суда
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ.
Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters
.
Согласно информации, опубликованной в издании, JPMorgan был вынужден пойти на этот шаг "против своей воли" из-за рисков, связанных с деятельностью в России, в случае нарушения запрета.
В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что американский банк не должен инициировать или продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, касающиеся блокировки денежных средств.
Суд утвердил взыскание с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка
18 апреля JPMorgan Chase обратился в суд с иском против ВТБ. Американский банк потребовал от российского прекратить попытки вернуть $439,5 млн, которые были заблокированы после начала спецоперации и введения санкций.
JPMorgan утверждал, что днем ранее ВТБ подал в России иск против него с требованием вернуть деньги. JPMorgan назвал это "вопиющим нарушением" соглашения между двумя банками о рассмотрении споров в Нью-Йорке.
Издание подчеркнуло, что ранее ВТБ согласился урегулировать споры в США, а не в России. Тем не менее, российский суд позже запретил JPMorgan инициировать и продолжать разбирательства за рубежом против ВТБ.