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Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах

Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах - 11.08.2024, ПРАЙМ

Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах

Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T17:46+0300

2024-08-11T17:46+0300

2024-08-11T17:46+0300

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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters.Согласно информации, опубликованной в издании, JPMorgan был вынужден пойти на этот шаг "против своей воли" из-за рисков, связанных с деятельностью в России, в случае нарушения запрета. В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что американский банк не должен инициировать или продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, касающиеся блокировки денежных средств.18 апреля JPMorgan Chase обратился в суд с иском против ВТБ. Американский банк потребовал от российского прекратить попытки вернуть $439,5 млн, которые были заблокированы после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что днем ранее ВТБ подал в России иск против него с требованием вернуть деньги. JPMorgan назвал это "вопиющим нарушением" соглашения между двумя банками о рассмотрении споров в Нью-Йорке.Издание подчеркнуло, что ранее ВТБ согласился урегулировать споры в США, а не в России. Тем не менее, российский суд позже запретил JPMorgan инициировать и продолжать разбирательства за рубежом против ВТБ.

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втб, jp morgan, jpmorgan chase, суд, сша