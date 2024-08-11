Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах - 11.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240811/sud-850808583.html
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах - 11.08.2024, ПРАЙМ
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах
Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T17:46+0300
2024-08-11T17:46+0300
политика
втб
jp morgan
jpmorgan chase
суд
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/60/763126061_0:240:4617:2837_1920x0_80_0_0_55bc54e52d37210eb8cc0b000918f9b0.jpg
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters.Согласно информации, опубликованной в издании, JPMorgan был вынужден пойти на этот шаг "против своей воли" из-за рисков, связанных с деятельностью в России, в случае нарушения запрета. В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что американский банк не должен инициировать или продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, касающиеся блокировки денежных средств.18 апреля JPMorgan Chase обратился в суд с иском против ВТБ. Американский банк потребовал от российского прекратить попытки вернуть $439,5 млн, которые были заблокированы после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что днем ранее ВТБ подал в России иск против него с требованием вернуть деньги. JPMorgan назвал это "вопиющим нарушением" соглашения между двумя банками о рассмотрении споров в Нью-Йорке.Издание подчеркнуло, что ранее ВТБ согласился урегулировать споры в США, а не в России. Тем не менее, российский суд позже запретил JPMorgan инициировать и продолжать разбирательства за рубежом против ВТБ.
https://1prime.ru/20240618/isk-849274659.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/60/763126061_256:0:4359:3077_1920x0_80_0_0_75a1809c13edd24ad0970ab253977146.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, jp morgan, jpmorgan chase, суд, сша
Политика, ВТБ, JP Morgan, JPMorgan Chase, суд, США
17:46 11.08.2024
 
Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах

JPMorgan отозвал иск к ВТБ на $439,5 млн из-за запрета российского суда

© fotolia.com / steheapЗдание Верховного суда США в Вашингтоне
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© fotolia.com / steheap
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Американский банк JPMorgan Chase попросил судью США отклонить его иск против российского ВТБ, сообщает агентство Reuters.
Согласно информации, опубликованной в издании, JPMorgan был вынужден пойти на этот шаг "против своей воли" из-за рисков, связанных с деятельностью в России, в случае нарушения запрета.
В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что американский банк не должен инициировать или продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, касающиеся блокировки денежных средств.
Судейский молоток
Суд утвердил взыскание с JPMorgan по иску правопреемника Совкомбанка
18 июня, 17:10
18 апреля JPMorgan Chase обратился в суд с иском против ВТБ. Американский банк потребовал от российского прекратить попытки вернуть $439,5 млн, которые были заблокированы после начала спецоперации и введения санкций.
JPMorgan утверждал, что днем ранее ВТБ подал в России иск против него с требованием вернуть деньги. JPMorgan назвал это "вопиющим нарушением" соглашения между двумя банками о рассмотрении споров в Нью-Йорке.
Издание подчеркнуло, что ранее ВТБ согласился урегулировать споры в США, а не в России. Тем не менее, российский суд позже запретил JPMorgan инициировать и продолжать разбирательства за рубежом против ВТБ.
 
ПолитикаВТБJP MorganJPMorgan ChaseсудСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала