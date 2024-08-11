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Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ

Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ - 11.08.2024, ПРАЙМ

Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ

Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов с продажей наркотиков, пропагандой проституции и азартных игр, пишет газета Sabah... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T20:10+0300

2024-08-11T20:10+0300

2024-08-11T20:10+0300

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АНКАРА, 11 авг – ПРАЙМ. Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов с продажей наркотиков, пропагандой проституции и азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на источники во властных структурах. Второго августа власти страны ограничили доступ к социальной сети Instagram*. Однако в субботу министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что после переговоров и обещаний, данных компанией Meta*, доступ к этой соцсети в стране был восстановлен."Telegram превратилось в "криминальное болото". Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией", — пишет издание. По данным газеты, турецкое управление по информационно-коммуникационным технологиям (BTK) отправило более тысячи уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с требованием закрыть каналы обмена сообщениями. Однако ответа от компании не последовало.Если Telegram не примет меры в отношении этих каналов в ближайшее время, доступ к нему может быть заблокирован. В рейтинге стран, наиболее активно использующих Telegram, Турция занимает 10-е место с примерно 8 миллионами активных пользователей. Всего же в мире приложением пользуются более 1 миллиарда человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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