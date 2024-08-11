https://1prime.ru/20240811/turtsiya-850809816.html
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ - 11.08.2024, ПРАЙМ
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ
Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов с продажей наркотиков, пропагандой проституции и азартных игр, пишет газета Sabah... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T20:10+0300
2024-08-11T20:10+0300
2024-08-11T20:10+0300
политика
турция
соцсети
telegram
мессенджер telegram
блокировка telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg
АНКАРА, 11 авг – ПРАЙМ. Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов с продажей наркотиков, пропагандой проституции и азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на источники во властных структурах. Второго августа власти страны ограничили доступ к социальной сети Instagram*. Однако в субботу министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что после переговоров и обещаний, данных компанией Meta*, доступ к этой соцсети в стране был восстановлен."Telegram превратилось в "криминальное болото". Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией", — пишет издание. По данным газеты, турецкое управление по информационно-коммуникационным технологиям (BTK) отправило более тысячи уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с требованием закрыть каналы обмена сообщениями. Однако ответа от компании не последовало.Если Telegram не примет меры в отношении этих каналов в ближайшее время, доступ к нему может быть заблокирован. В рейтинге стран, наиболее активно использующих Telegram, Турция занимает 10-е место с примерно 8 миллионами активных пользователей. Всего же в мире приложением пользуются более 1 миллиарда человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240810/turtsiya-850799264.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bffc7aa2c85d6e640c1bf7341d3cd6ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, соцсети, telegram, мессенджер telegram, блокировка telegram
Политика, ТУРЦИЯ, соцсети, Telegram, мессенджер Telegram, Блокировка Telegram
Турция может заблокировать доступ к Telegram, пишут СМИ
СМИ: Турция может заблокировать Telegram из-за каналов по продаже наркотиков
АНКАРА, 11 авг – ПРАЙМ. Турция может заблокировать доступ к соцсети Telegram из-за выявления каналов с продажей наркотиков, пропагандой проституции и азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на источники во властных структурах.
Второго августа власти страны ограничили доступ к социальной сети Instagram*. Однако в субботу министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что после переговоров и обещаний, данных компанией Meta*, доступ к этой соцсети в стране был восстановлен.
В Турции договорились о разблокировке Instagram*
"Telegram превратилось в "криминальное болото". Стало известно, что через каналы, открытые в Telegram, свободно продаются наркотики, осуществляется пропаганда проституции, азартных игр и видео с педофилией", — пишет издание.
По данным газеты, турецкое управление по информационно-коммуникационным технологиям (BTK) отправило более тысячи уведомлений в штаб-квартиру Telegram в Великобритании с требованием закрыть каналы обмена сообщениями. Однако ответа от компании не последовало.
Если Telegram не примет меры в отношении этих каналов в ближайшее время, доступ к нему может быть заблокирован. В рейтинге стран, наиболее активно использующих Telegram, Турция занимает 10-е место с примерно 8 миллионами активных пользователей. Всего же в мире приложением пользуются более 1 миллиарда человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская