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"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
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"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине - 11.08.2024, ПРАЙМ
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине
Если украинское руководство не сядет за стол переговоров с Россией, то Украина рискует распасться на три части. Такое мнение высказал экс-глава департамента... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T09:22+0300
2024-08-11T09:22+0300
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ТОКИО, 11 авг – ПРАЙМ. Если украинское руководство не сядет за стол переговоров с Россией, то Украина рискует распасться на три части. Такое мнение высказал экс-глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того. В этой связи он добавил, что в ближайшие несколько месяцев российская армия может сильно продвинуться. По его словам, Украине и западным странам не стоит игнорировать озвученные в середине июня мирные инициативы российского президента Владимира Путина."В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при Байдене или Харрис, ни при Трампе. Тогда Украина может распасться на три части: восточная – (отойдет – ред.) к России, западная – к Западной Европе, а в середине останется маленькая Украина с Киевом", - сказал Того.Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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россия, украина, япония
РОССИЯ, УКРАИНА, ЯПОНИЯ
09:22 11.08.2024
 
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине

Экс-дипломат: Украина может распасться на части, если не начнет переговоры

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 11 авг – ПРАЙМ. Если украинское руководство не сядет за стол переговоров с Россией, то Украина рискует распасться на три части. Такое мнение высказал экс-глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.
В этой связи он добавил, что в ближайшие несколько месяцев российская армия может сильно продвинуться. По его словам, Украине и западным странам не стоит игнорировать озвученные в середине июня мирные инициативы российского президента Владимира Путина.
"В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при Байдене или Харрис, ни при Трампе. Тогда Украина может распасться на три части: восточная – (отойдет – ред.) к России, западная – к Западной Европе, а в середине останется маленькая Украина с Киевом", - сказал Того.
Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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