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На Украине попытались оправдать рост дефицита бюджета, пишет СМИ

На Украине попытались оправдать рост дефицита бюджета, пишет СМИ - 11.08.2024, ПРАЙМ

На Украине попытались оправдать рост дефицита бюджета, пишет СМИ

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что задержки с поставками оружия Киеву привели к дефициту бюджета и сложностям при выплате жалования украинским | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T13:01+0300

2024-08-11T13:01+0300

2024-08-11T13:02+0300

украина

минфин

дефицит бюджета

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что задержки с поставками оружия Киеву привели к дефициту бюджета и сложностям при выплате жалования украинским военнослужащим, он призвал страны Запада поторопиться с выдачей Украине финансовой помощи на 50 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times. В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. "Марченко рассказал... что промедление в передаче оружия, особенно со стороны США, способствовало росту военных расходов на 12 миллиардов долларов.. Министр финансов рассказал, что опасное финансовое положение страны подчеркивает необходимость того, чтобы США и другие пообещали еще больше помощи и ускорили прогресс по кредитам на сумму 50 миллиардов долларов", - пишет газета. Как полагает Марченко, передача Украине 50 миллиардов долларов позволила бы ей закупить боеприпасы и не впасть окончательно в финансовое состояние, которое встревожило бы кредиторов. По его мнению, страны Евросоюза не готовы принять того, что для Киева вопрос передачи этих средств крайне срочный. Также премьер Украины Денис Шмыгаль выразил мнение, что российские суверенные активы должны оставаться замороженными Евросоюзом до окончания конфликта на Украине и "возмещения" Россией Киеву "ущерба". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

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украина, минфин, дефицит бюджета