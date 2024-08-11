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В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка - 11.08.2024, ПРАЙМ
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В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка
На станции Бронка в Санкт-Петербурге сошли с рельсов грузовые вагоны-цистерны, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T22:44+0300
2024-08-11T22:44+0300
происшествия
санкт-петербург
вагоны
железнодорожные пути
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — ПРАЙМ. На станции Бронка в Санкт-Петербурге сошли с рельсов грузовые вагоны-цистерны, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Одиннадцатого августа 2024 года на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн. Причины произошедшего уточняются", - говорится в сообщении. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту. По предварительной информации, пострадавших нет, а также не было допущено потерь груза или задержек в движении поездов.Ранее в июле в результате столкновения с грузовиком пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области.
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санкт-петербург, вагоны, железнодорожные пути
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вагоны, железнодорожные пути
22:44 11.08.2024
 
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

Прокуратура: в Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

© РИА Новости . Юрий СомовГрузовой состав
Грузовой состав - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Юрий Сомов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — ПРАЙМ. На станции Бронка в Санкт-Петербурге сошли с рельсов грузовые вагоны-цистерны, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Одиннадцатого августа 2024 года на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн. Причины произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
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Под Волгоградом по вине посторонних лиц сошли с рельсов вагоны поезда
14 мая, 05:52
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту. По предварительной информации, пострадавших нет, а также не было допущено потерь груза или задержек в движении поездов.
Ранее в июле в результате столкновения с грузовиком пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области.
 
ПроисшествияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГвагоныжелезнодорожные пути
 
 
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