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В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

На станции Бронка в Санкт-Петербурге сошли с рельсов грузовые вагоны-цистерны, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T22:44+0300

2024-08-11T22:44+0300

2024-08-11T22:44+0300

происшествия

санкт-петербург

вагоны

железнодорожные пути

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — ПРАЙМ. На станции Бронка в Санкт-Петербурге сошли с рельсов грузовые вагоны-цистерны, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Одиннадцатого августа 2024 года на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн. Причины произошедшего уточняются", - говорится в сообщении. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту. По предварительной информации, пострадавших нет, а также не было допущено потерь груза или задержек в движении поездов.Ранее в июле в результате столкновения с грузовиком пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области.

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санкт-петербург, вагоны, железнодорожные пути