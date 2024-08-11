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В Энергодаре при украинском обстреле произошло возгорание на ЗАЭС

В Энергодаре при украинском обстреле произошло возгорание на ЗАЭС - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Энергодаре при украинском обстреле произошло возгорание на ЗАЭС

В результате обстрела Энергодара со стороны ВС Украины на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции произошло возгорание, сообщил... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T22:15+0300

2024-08-11T22:15+0300

2024-08-11T22:20+0300

происшествия

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МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. В результате обстрела Энергодара со стороны ВС Украины на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции произошло возгорание, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий также сообщил, что в данный момент все шесть энергоблоков станции в холодном останове. Угрозы парового взрыва или других происшествий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара не превышает нормы.Он также сообщил, что на месте пожара работают пожарные, ведется ликвидация возгорания.Губернатор подчеркнул, что власти области совместно с руководством АЭС держат ситуацию под контролем.

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