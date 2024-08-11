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На ЗАЭС локализовали пожар около градирен
На ЗАЭС локализовали пожар около градирен - 11.08.2024, ПРАЙМ
На ЗАЭС локализовали пожар около градирен
Пожар, возникший в районе расположения градирен Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ, удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T23:33+0300
2024-08-11T23:33+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. Пожар, возникший в районе расположения градирен Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ, удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует, сообщается в официальном Telegram-канале станции. "Пожар в районе градирен Запорожской АЭС, возникший после обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы станции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны Вооружённых сил Украины произошло возгорание на одном из объектов охладительных систем Запорожской АЭС. По словам губернатора, угрозы для станции нет, и в данный момент принимаются меры по ликвидации очагов возгорания.
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всу
На ЗАЭС локализовали пожар около градирен
На ЗАЭС локализовали пожар около градирен, угроз распространения огня нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. Пожар, возникший в районе расположения градирен Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ, удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует, сообщается в официальном Telegram-канале станции.
"Пожар в районе градирен Запорожской АЭС, возникший после обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет", — говорится в сообщении.
Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания на градирне станции нет
По данным пресс-службы станции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны Вооружённых сил Украины произошло возгорание на одном из объектов охладительных систем Запорожской АЭС. По словам губернатора, угрозы для станции нет, и в данный момент принимаются меры по ликвидации очагов возгорания.