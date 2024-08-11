https://1prime.ru/20240811/zaes-850811877.html

На ЗАЭС локализовали пожар около градирен

На ЗАЭС локализовали пожар около градирен - 11.08.2024, ПРАЙМ

На ЗАЭС локализовали пожар около градирен

Пожар, возникший в районе расположения градирен Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ, удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T23:33+0300

2024-08-11T23:33+0300

2024-08-11T23:33+0300

происшествия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. Пожар, возникший в районе расположения градирен Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ, удалось локализовать. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует, сообщается в официальном Telegram-канале станции. "Пожар в районе градирен Запорожской АЭС, возникший после обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы станции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны Вооружённых сил Украины произошло возгорание на одном из объектов охладительных систем Запорожской АЭС. По словам губернатора, угрозы для станции нет, и в данный момент принимаются меры по ликвидации очагов возгорания.

https://1prime.ru/20240811/zaes-850811738.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу