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На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки - 11.08.2024, ПРАЙМ
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На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки
На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки - 11.08.2024, ПРАЙМ
На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки
После ликвидации пожара специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного Запорожской АЭС атакой ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T23:55+0300
2024-08-11T23:55+0300
происшествия
пожар
оценка
оценка ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. После ликвидации пожара специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного Запорожской АЭС атакой ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "После ликвидации пожара специалисты приступят к оценке нанесенного ущерба", - сказа Яшина.В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли город Энергодар, и в результате загорелись охладительные системы Запорожской АЭС. На работе станции это не сказалось, она работает штатно, пострадавших нет.
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пожар, оценка, оценка ущерба
Происшествия, пожар, оценка, оценка ущерба
23:55 11.08.2024
 
На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки

Яшина: на ЗАЭС оценят ущерб от атаки ВСУ, когда ликвидируют пожар

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. После ликвидации пожара специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного Запорожской АЭС атакой ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"После ликвидации пожара специалисты приступят к оценке нанесенного ущерба", - сказа Яшина.
В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли город Энергодар, и в результате загорелись охладительные системы Запорожской АЭС. На работе станции это не сказалось, она работает штатно, пострадавших нет.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
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