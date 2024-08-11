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Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами
Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами - 11.08.2024, ПРАЙМ
Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами
Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T05:11+0300
2024-08-11T05:12+0300
экономика
рейтинг
зарплата
рабочие профессии
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева. "В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем - слесари (85,4 тысячи рублей)", - сказала Артемьева. По её данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров - 76,8 тысячи рублей, электриков - 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков - 48,7 тысячи рублей. В начале апреля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.
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рейтинг, зарплата, рабочие профессии
Экономика, рейтинг, зарплата, Рабочие профессии
05:11 11.08.2024 (обновлено: 05:12 11.08.2024)
 
Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

"Работа.ру": самые высокие зарплаты среди рабочих профессий у электромонтажников

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛиния электропередачи
Линия электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.
"В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем - слесари (85,4 тысячи рублей)", - сказала Артемьева.
По её данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров - 76,8 тысячи рублей, электриков - 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков - 48,7 тысячи рублей.
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В начале апреля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.
 
ЭкономикарейтингзарплатаРабочие профессии
 
 
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