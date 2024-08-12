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"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании - 12.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240812/aktsii-850837622.html
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании
Бывшая российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявила о начале процесса распределения акций среди держателей бумаг... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T19:57+0300
2024-08-12T19:57+0300
экономика
x5 retail group
акции
листинг
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Бывшая российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявила о начале процесса распределения акций среди держателей бумаг X5RetailGroup N.V. в российских депозитариях, сообщает компания. "ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявляет о том, что компания направила уведомление регистратору... Такое уведомление запускает специальный порядок вступления в прямое владение акциями Компании инвесторами, владеющими акциями или депозитарными расписками X5 Retail Group N.V. в российских депозитариях", — говорится в сообщении. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций. Это позволит по суду исключить иностранные холдинги из структуры владения. После решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.Российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании в августе 2024 года. Нероссийские владельцы и бенефициары X5 Retail Group N.V. также смогут их получить. Нераспределенные акции российской компании будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V., согласно решению суда."Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% своего капитала. Ранее эта доля принадлежала X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой были приостановлены в отношении российской "дочки" арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре произошла 20 мая 2023 года.В конце июля Московская биржа включила акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", управляющего сетями магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", в первый уровень листинга.
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x5 retail group, акции, листинг
Экономика, X5 Retail Group, Акции, листинг
19:57 12.08.2024
 
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании

"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской X5 Retail Group N.V.

" X5 Retail Group
 X5 Retail Group
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Бывшая российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявила о начале процесса распределения акций среди держателей бумаг X5RetailGroup N.V. в российских депозитариях, сообщает компания.
"ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявляет о том, что компания направила уведомление регистратору... Такое уведомление запускает специальный порядок вступления в прямое владение акциями Компании инвесторами, владеющими акциями или депозитарными расписками X5 Retail Group N.V. в российских депозитариях", — говорится в сообщении.
Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций. Это позволит по суду исключить иностранные холдинги из структуры владения. После решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.
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Российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании в августе 2024 года. Нероссийские владельцы и бенефициары X5 Retail Group N.V. также смогут их получить. Нераспределенные акции российской компании будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V., согласно решению суда.
"Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% своего капитала. Ранее эта доля принадлежала X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой были приостановлены в отношении российской "дочки" арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре произошла 20 мая 2023 года.
В конце июля Московская биржа включила акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", управляющего сетями магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", в первый уровень листинга.
 
ЭкономикаX5 Retail GroupАкциилистинг
 
 
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