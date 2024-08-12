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"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании
Бывшая российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявила о начале процесса распределения акций среди держателей бумаг... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T19:57+0300
2024-08-12T19:57+0300
2024-08-12T19:57+0300
экономика
x5 retail group
акции
листинг
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Бывшая российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявила о начале процесса распределения акций среди держателей бумаг X5RetailGroup N.V. в российских депозитариях, сообщает компания. "ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявляет о том, что компания направила уведомление регистратору... Такое уведомление запускает специальный порядок вступления в прямое владение акциями Компании инвесторами, владеющими акциями или депозитарными расписками X5 Retail Group N.V. в российских депозитариях", — говорится в сообщении. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций. Это позволит по суду исключить иностранные холдинги из структуры владения. После решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.Российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании в августе 2024 года. Нероссийские владельцы и бенефициары X5 Retail Group N.V. также смогут их получить. Нераспределенные акции российской компании будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V., согласно решению суда."Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% своего капитала. Ранее эта доля принадлежала X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой были приостановлены в отношении российской "дочки" арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре произошла 20 мая 2023 года.В конце июля Московская биржа включила акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", управляющего сетями магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", в первый уровень листинга.
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x5 retail group, акции, листинг
Экономика, X5 Retail Group, Акции, листинг
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской компании
"Икс 5" распределит акции после приостановки прав нидерландской X5 Retail Group N.V.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Бывшая российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявила о начале процесса распределения акций среди держателей бумаг X5RetailGroup N.V. в российских депозитариях, сообщает компания.
"ПАО "Корпоративный центр Икс 5" объявляет о том, что компания направила уведомление регистратору... Такое уведомление запускает специальный порядок вступления в прямое владение акциями Компании инвесторами, владеющими акциями или депозитарными расписками X5 Retail Group N.V. в российских депозитариях", — говорится в сообщении.
Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций. Это позволит по суду исключить иностранные холдинги из структуры владения. После решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.
Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля
Российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании в августе 2024 года. Нероссийские владельцы и бенефициары X5 Retail Group N.V. также смогут их получить. Нераспределенные акции российской компании будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V., согласно решению суда.
"Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% своего капитала. Ранее эта доля принадлежала X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой были приостановлены в отношении российской "дочки" арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре произошла 20 мая 2023 года.
В конце июля Московская биржа включила акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", управляющего сетями магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", в первый уровень листинга.