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РБК: в России значительно подорожают импортное вино и крепкий алкоголь
РБК: в России значительно подорожают импортное вино и крепкий алкоголь - 12.08.2024, ПРАЙМ
РБК: в России значительно подорожают импортное вино и крепкий алкоголь
Повышение пошлин на вино и крепкий алкоголь из недружественных стран приведет к существенному увеличению розничных цен, сообщает РБК Вино. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T11:54+0300
2024-08-12T11:54+0300
2024-08-12T11:54+0300
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россия
алкоголь
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Повышение пошлин на вино и крепкий алкоголь из недружественных стран приведет к существенному увеличению розничных цен, сообщает РБК Вино.Отмечается, что увеличение цен ожидается для бюджетных импортных вин (на 10-15%) и премиальных крепких напитков (на 20-25%). По данным опрошенных изданием экспертов, рост цен затронет сильнее всего нижний ценовой сегмент. "Розничная цена на вина из недружественных стран до 1000 руб. за бутылку может вырасти на 10–15%, вина в ценовом диапазоне от 1000 до 3500 руб. прибавят 5–10% к цене, а более дорогие вина — порядка 5%", - говорится в публикации.В издании отметили, что введение пошлин является способом защитить российский рынок от внешних факторов, и ставки были рассчитаны таким образом, чтобы не допустить резкого роста цен в розничных сетях.По сведениям Министерства финансов, изменения не окажут значительного влияния на доступность алкоголя для российских потребителей, поскольку импортная продукция составляет всего 12% рынка крепких напитков.
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россия, алкоголь, пошлины
Экономика, РОССИЯ, алкоголь, пошлины
РБК: в России значительно подорожают импортное вино и крепкий алкоголь
РБК: после повышения пошлин на алкоголь цены увеличатся на 25 процентов
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Повышение пошлин на вино и крепкий алкоголь из недружественных стран приведет к существенному увеличению розничных цен, сообщает
РБК Вино.
Отмечается, что увеличение цен ожидается для бюджетных импортных вин (на 10-15%) и премиальных крепких напитков (на 20-25%). По данным опрошенных изданием экспертов, рост цен затронет сильнее всего нижний ценовой сегмент.
"Розничная цена на вина из недружественных стран до 1000 руб. за бутылку может вырасти на 10–15%, вина в ценовом диапазоне от 1000 до 3500 руб. прибавят 5–10% к цене, а более дорогие вина — порядка 5%", - говорится в публикации.
В издании отметили, что введение пошлин является способом защитить российский рынок от внешних факторов, и ставки были рассчитаны таким образом, чтобы не допустить резкого роста цен в розничных сетях.
По сведениям Министерства финансов, изменения не окажут значительного влияния на доступность алкоголя для российских потребителей, поскольку импортная продукция составляет всего 12% рынка крепких напитков.
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 2000 года