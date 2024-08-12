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Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов
Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов - 12.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов
Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:08+0300
2024-08-12T16:16+0300
россия
алроса
чистая прибыль
алмазы
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626 миллиарда рублей, следует из материалов компании.При этом выручка от продаж за шесть месяцев снизилась на 5%, до 179,468 миллиарда рублей.
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россия, алроса, чистая прибыль, алмазы
РОССИЯ, Алроса, чистая прибыль, алмазы
16:08 12.08.2024 (обновлено: 16:16 12.08.2024)
 
Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов

Чистая прибыль "Алросы" в I полугодии сократилась до 36,626 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
При этом выручка от продаж за шесть месяцев снизилась на 5%, до 179,468 миллиарда рублей.
 
РОССИЯАлросачистая прибыльалмазы
 
 
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