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Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов
Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов - 12.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов
Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:08+0300
2024-08-12T16:08+0300
2024-08-12T16:16+0300
россия
алроса
чистая прибыль
алмазы
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626 миллиарда рублей, следует из материалов компании.При этом выручка от продаж за шесть месяцев снизилась на 5%, до 179,468 миллиарда рублей.
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россия, алроса, чистая прибыль, алмазы
РОССИЯ, Алроса, чистая прибыль, алмазы
Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов
Чистая прибыль "Алросы" в I полугодии сократилась до 36,626 миллиарда рублей
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
При этом выручка от продаж за шесть месяцев снизилась на 5%, до 179,468 миллиарда рублей.