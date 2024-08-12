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Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов

Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов - 12.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Алросы за I полугодие сократилась на 35 процентов

Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:08+0300

2024-08-12T16:08+0300

2024-08-12T16:16+0300

россия

алроса

чистая прибыль

алмазы

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 36,626 миллиарда рублей, следует из материалов компании.При этом выручка от продаж за шесть месяцев снизилась на 5%, до 179,468 миллиарда рублей.

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россия, алроса, чистая прибыль, алмазы