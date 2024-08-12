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На старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях - 12.08.2024, ПРАЙМ
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На старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях
На старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях - 12.08.2024, ПРАЙМ
На старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки демонстрируют... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:08+0300
2024-08-12T09:08+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
фьючерсы
brent
инфляция в сша
курсы валют
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3%, торгуясь чуть ниже 80 долларов за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. В частности, существенное влияние на настроения на мировых рынках могут оказать данные по инфляции в США, которая является ключевым фактором при принятии ФРС США решений в рамках денежно-кредитной политики. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на предварительные цифры по ВВП Японии и Великобритании за второй квартал, а также статистику по розничным продажам в США.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив неделю в районе 2 848 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует позитивный внешний фон и, в частности, подъем цен на нефть. Однако в ходе сессии не исключаем активизацию продаж, что приведет к дальнейшему снижению индекса Мосбиржи в рамках коррекционного сценария, целью которого может выступить диапазон 2 700 – 2 800 пунктов.По итогам пятницы пара юань/рубль подтянулся на 0,1%, закончив неделю в районе 11,87 рубля. Сегодня на старте торгов, несмотря на попытки роста на рынке энергоносителей, китайская валюта может попытаться продолжить восходящую динамику и сделать еще один шаг к отметке 12 рублей, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе пара юань/рубль может продолжить движение в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.
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Богдан Зварич
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, фьючерсы, brent, инфляция в сша, курсы валют
Мнения аналитиков, Мосбиржа, фьючерсы, BRENT, инфляция в США, Курсы валют
09:08 12.08.2024
 

На старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3%, торгуясь чуть ниже 80 долларов за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. В частности, существенное влияние на настроения на мировых рынках могут оказать данные по инфляции в США, которая является ключевым фактором при принятии ФРС США решений в рамках денежно-кредитной политики. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на предварительные цифры по ВВП Японии и Великобритании за второй квартал, а также статистику по розничным продажам в США.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив неделю в районе 2 848 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует позитивный внешний фон и, в частности, подъем цен на нефть. Однако в ходе сессии не исключаем активизацию продаж, что приведет к дальнейшему снижению индекса Мосбиржи в рамках коррекционного сценария, целью которого может выступить диапазон 2 700 – 2 800 пунктов.
По итогам пятницы пара юань/рубль подтянулся на 0,1%, закончив неделю в районе 11,87 рубля. Сегодня на старте торгов, несмотря на попытки роста на рынке энергоносителей, китайская валюта может попытаться продолжить восходящую динамику и сделать еще один шаг к отметке 12 рублей, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе пара юань/рубль может продолжить движение в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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