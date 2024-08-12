На старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3%, торгуясь чуть ниже 80 долларов за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. В частности, существенное влияние на настроения на мировых рынках могут оказать данные по инфляции в США, которая является ключевым фактором при принятии ФРС США решений в рамках денежно-кредитной политики. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на предварительные цифры по ВВП Японии и Великобритании за второй квартал, а также статистику по розничным продажам в США.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив неделю в районе 2 848 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует позитивный внешний фон и, в частности, подъем цен на нефть. Однако в ходе сессии не исключаем активизацию продаж, что приведет к дальнейшему снижению индекса Мосбиржи в рамках коррекционного сценария, целью которого может выступить диапазон 2 700 – 2 800 пунктов.По итогам пятницы пара юань/рубль подтянулся на 0,1%, закончив неделю в районе 11,87 рубля. Сегодня на старте торгов, несмотря на попытки роста на рынке энергоносителей, китайская валюта может попытаться продолжить восходящую динамику и сделать еще один шаг к отметке 12 рублей, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе пара юань/рубль может продолжить движение в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3%, торгуясь чуть ниже 80 долларов за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. В частности, существенное влияние на настроения на мировых рынках могут оказать данные по инфляции в США, которая является ключевым фактором при принятии ФРС США решений в рамках денежно-кредитной политики. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на предварительные цифры по ВВП Японии и Великобритании за второй квартал, а также статистику по розничным продажам в США.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив неделю в районе 2 848 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует позитивный внешний фон и, в частности, подъем цен на нефть. Однако в ходе сессии не исключаем активизацию продаж, что приведет к дальнейшему снижению индекса Мосбиржи в рамках коррекционного сценария, целью которого может выступить диапазон 2 700 – 2 800 пунктов.
По итогам пятницы пара юань/рубль подтянулся на 0,1%, закончив неделю в районе 11,87 рубля. Сегодня на старте торгов, несмотря на попытки роста на рынке энергоносителей, китайская валюта может попытаться продолжить восходящую динамику и сделать еще один шаг к отметке 12 рублей, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе пара юань/рубль может продолжить движение в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей.
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