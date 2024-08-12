Рынку пока не хватает стимулов для роста

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В пятницу Индекс Мосбиржи просел на четверть процента, остановившись под 2845 п. За неделю потери превышают 1,5%, но в моменте было -3% и приближение к опасной черте 2800 п., ограждающей рынок от скатывания в медвежью стадию: это планка -20% от майского пика. Пока атаку на уровень поддержки отбили, но факторов для уверенного разворота вверх не хватает, а геополитика обострилась. Но все же рассчитываем на послабление на внешнем контуре и начало восстановления рынка акций без обновления годовых минимумов.Сильнее рынка в пятницу оказались акции Ростелекома (+3%). В эту среду там отчетность и анонс дивидендов. Ближайшее сопротивление на 83,5 руб. А годовой таргет у 110 руб., или +33% от текущих.Слабее рынка — бумаги Globaltrans (-1,6%). Еще в четверг они были лидерами прироста, а в пятницу оказались в аутсайдерах среди всех компонентов Индекса Мосбиржи. Они очень волатильные и быстро меняют направление хода, но среднесрочно там вырисовывается локальный тренд вверх. Удержание выше 600 руб. предполагает еще один скачок на максимумы июля в области 630 руб.Рубль ослаб против юаня на 0,2%, пара CNY/RUB поднялась выше 11,87. А вот против доллара и евро рубль упал значительно больше: почти до 88 и чуть выше 95, или -1,6% и -1,2%, соответственно. Тем не менее и такие скачки не выходят за рамки летнего валютного боковика. А комментарии замглавы ЦБ о варианте очередного повышения ключевой ставки, если инфляция вдруг не замедлится, априори играют за рубль — в начале недели ожидается коррекционный откат инвалют.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В пятницу Индекс Мосбиржи просел на четверть процента, остановившись под 2845 п. За неделю потери превышают 1,5%, но в моменте было -3% и приближение к опасной черте 2800 п., ограждающей рынок от скатывания в медвежью стадию: это планка -20% от майского пика. Пока атаку на уровень поддержки отбили, но факторов для уверенного разворота вверх не хватает, а геополитика обострилась. Но все же рассчитываем на послабление на внешнем контуре и начало восстановления рынка акций без обновления годовых минимумов.
Сильнее рынка в пятницу оказались акции Ростелекома (+3%). В эту среду там отчетность и анонс дивидендов. Ближайшее сопротивление на 83,5 руб. А годовой таргет у 110 руб., или +33% от текущих.
Слабее рынка — бумаги Globaltrans (-1,6%). Еще в четверг они были лидерами прироста, а в пятницу оказались в аутсайдерах среди всех компонентов Индекса Мосбиржи. Они очень волатильные и быстро меняют направление хода, но среднесрочно там вырисовывается локальный тренд вверх. Удержание выше 600 руб. предполагает еще один скачок на максимумы июля в области 630 руб.
Рубль ослаб против юаня на 0,2%, пара CNY/RUB поднялась выше 11,87. А вот против доллара и евро рубль упал значительно больше: почти до 88 и чуть выше 95, или -1,6% и -1,2%, соответственно. Тем не менее и такие скачки не выходят за рамки летнего валютного боковика. А комментарии замглавы ЦБ о варианте очередного повышения ключевой ставки, если инфляция вдруг не замедлится, априори играют за рубль — в начале недели ожидается коррекционный откат инвалют.
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